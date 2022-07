Ad agosto torna il caldo africano, quanto durerà: le previsioni meteo del colonnello Guidi Il mese di agosto sarà caratterizzato da un nuovo aumento delle temperature e nuove masse d’aria calda. Probabili nuovi temporali ma solo a partire da dopo Ferragosto. Le previsioni meteo del colonnello Guidi.

Intervista a Guido Guidi Meteorologo e tenente colonnello dell'Aeronautica Militare

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Il maltempo di questi giorni e il successivo calo delle temperature, soprattutto al Nord, non deve illuderci: il mese di agosto il caldo tornerà a farsi sentire, anche se in maniera minore rispetto a queste settimane. A dirlo è il tenente colonnello dell'Aeronautica Militare Guido Guidi che spiega quali sono le previsioni meteo per i primi giorni di agosto: “Nonostante abbiamo assistito in questi giorni all'arrivo di aria più fresca – spiega a Fanpage.it – dobbiamo aspettarci anche per il mese di agosto una tendenza ad avere temperature superiori alla media del periodo. Poi soprattutto dopo Ferragosto potranno essere più frequenti gli eventi temporaleschi ma questo è naturale visto che andremo verso la parte terminale della stagione estiva”.

Colonnello Guidi che agosto ci aspetta?

Abbiamo vissuto giugno e quasi tutto luglio con una prevalenza di alta pressione di origine meridionale sull'area del Mediterraneo, questa persistenza ha lungamente impedito l'ingresso di area Atlantica proveniente dall'Ocreano che per definizione è più fresca ma più instabile. In questi giorni invece abbiamo registrato l'arrivo di aria più fresca sopratutto nella zona centrale dell'Europa, grazie proprio ad alcune perturbazioni: un cambiamento cha allontanato da alcune zone dell'Italia quelle masse di aria calda, portando con sé un tempo variabile e più ventilato, con più precipitazioni. Non si esclude che la situazione si protrarrà anche nei primi giorni di agosto.

I temporali riusciranno a colmare la mancanza d'acqua, soprattutto al Nord?

I temporali di questo periodo per loro caratteristica hanno una capacità di intensità maggiore ma hanno anche una caratteristica multiforme, e quindi dal punto di vita dell'apporto idrico, sebbene ogni goccia d'acqua sia preziosa in questo periodo, non riescono a colmare il gap idrico di cui soffriamo ormai da mesi, perché non è questa la stagione in cui questo può avvenire.

C'è chi parla di fenomeni tropicali: avremo altri temporali di questo tipo nei prossimi giorni?

I temporali tropicali non esistono: quelli che vediamo noi sono temporali sono di aria Atlantica che, arrivando in un contesto di aria presente precedentemente e più calda, generano un contrasto che provoca pioggia. Ogni precipitazione, ogni evento atmosferico che accade è generato da differenza di temperatura, ovvero differenze di pressione e di umidità, sostanzialmente caratteristiche di masse d'arie. Non si tratta dunque di temporali tropicali che sono più propriamente temporali da calore.

Che temperature dobbiamo aspettarci ad agosto?

Per quanto riguarda le temperature diciamo che sulle regioni settentrionali per ora e per qualche giorno avremo sicuramente temperature più basse e più consone alla media, per il Centro un pochino meno, per il Sud il cambiamento si sentirà davvero poco: continuerà a fare caldo. Poi avremo più o meno a metà della prossima settimana delle giornate abbastanza calde e questo coinvolgerà nuovamente anche le regioni settentrionali, non farà comunque caldo come è stato finora, ma fino a 35 gradi saranno ancora possibili su alcune zone, soprattutto quelle interne.

Quindi il caldo non ci abbandonerà almeno per il momento

No, nonostante ora siamo in un regime diverso, si conferma anche ad agosto la tendenza ad avere temperature che potranno essere superiori alle medie attese per il periodo. Non così tanto come è stato finora, ma comunque tanto. Poi dopo Ferragosto potranno essere più frequenti gli eventi temporaleschi ma questo è naturale visto che a quel punto andremo verso la parte terminale della stagione estiva.