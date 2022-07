Meteo, il caldo ha le ore contate: arrivano temporali e grandinate, dove crolleranno le temperature Al Nord tornano i temporali e scendono le temperature. Tra oggi e domani un lieve e temporaneo calo termico atteso anche sul Centro e sulla Sardegna occidentale. Le previsioni meteo.

A cura di Redazione Meteo

Le temperature record delle ultime settimane saranno presto per qualcuno solo un ricordo. Almeno su alcune regioni, infatti, il gran caldo ha le ore contate. Il cosiddetto anticiclone africano "Apocalisse4800" inizia ad accusare i colpi provenienti dal nord Europa. Gli esperti meteo spiegano che aria più fresca in quota farà il suo ingresso in Italia e mescolandosi con quella rovente preesistente genererà intensi temporali con grandinate e forte vento.

Dove e quando pioverà

Le regioni maggiormente interessate da questa nuova fase di maltempo saranno quelle settentrionali. I temporali arriveranno dapprima sulle Alpi (specie del Triveneto) ed entro sera anche sulla pianura Padana. Domani, mercoledì 27 luglio, temporali potranno interessare anche l'Appennino centrale, fino a raggiungere pure le coste marchigiane e abruzzesi.

Dove diminuirà il caldo, ancora temperature record al Sud

I temporali provocheranno il tanto atteso calo delle temperature: al Nord si registreranno anche 5-7 gradi in meno rispetto agli ultimi giorni, mentre al Centro il calo sarà più contenuto, tra uno e 3 gradi. Tra oggi e domani un lieve e temporaneo calo termico potrà essere osservato anche sulla Sardegna occidentale. Al Sud invece resiste il gran caldo con i 40 gradi che potranno ancora essere raggiunti in Puglia e Sicilia.

Le città da bollino rosso e allerta meteo

Per la giornata di oggi è ancora bollino rosso per il caldo in 13 città del Centro e del Sud: sono Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Sempre oggi è allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.