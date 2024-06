video suggerito

Vongole fresche ritirate dalla vendita, l'annuncio di Carrefour: "Non idonee al consumo" I supermercati Carrefour hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di vongole cuore vendute in reti. II prodotto è stato ritenuto "non idoneo al consumo".

Una serie di lotti di vongole fresche sono stati richiamati dal mercato dallo stesso produttore che ha indicato l'alimento come non idoneo al consumo. L'allerta alimentare è stata lanciata con un avviso di richiamo pubblicato dai supermercati Carrefour. Oggetto dell'avviso di ritiro dal commercio sono otto lotti di vongole Cuore (Cerastoderma spp), prodotte dalla ditta Nieddittas con sede ad Arborea, in provincia di Oristano, e vendute in reti.

L’avviso di richiamo non specifica la causa esatta del ritiro delle vongole, limitandosi a spiegare che a titolo cautelativo e al fine di garantire la sicurezza alimentare dei consumatori è stato necessario richiamare il prodotto in quanto "non idoneo al consumo". Le vongole oggetto del richiamo precauzionale appartengono ai seguenti lotti: 241078-30 con data di confezionamento 30/05/2024, 241078-31 con data di confezionamento 31/05/2024, 241078-02 con data di confezionamento 02/06/2024, 241099-02 con data di confezionamento 02/06/2024, 241099-03 con data di confezionamento 03/06/2024, 241114-03 con data di confezionamento 03/06/2024, 241114-04 con data di confezionamento 04/06/2024 e 241132-04 con data di confezionamento 04/06/2024.

Per chi avesse già acquistato le vongole con i lotti sopra riportati, l'avvertimento dell'azienda è di non consumarle e di riportarle presso il punto vendita per il rimborso. "Ci scusiamo per il disagio, ma contiamo sul fatto che queste circostanze ti daranno modo di vedere quanto abbiamo a cuore la vostra sicurezza alimentare" recita l'avviso dell'azienda pubblicato il 5 giugno scorso.

Le vongole sono prodotte dall’azienda CPA Cooperativa Pescatori Arborea Società Cooperativa Arl nello stabilimento di produzione che si trova in località Corru Mannu, ad Arborea (marchio di identificazione CE IT37 CSM).