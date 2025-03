video suggerito

Vomito e diarrea per studenti e prof di Recanati: gita scolastica in Cilento da incubo, 70 intossicati Probabile intossicazione alimentare per un gruppo di studenti (inclusi docenti e l'autista del bus) dell'Istituto Mattei di Recanati (Macerata). Il pasto in un albergo di Capaccio-Paestum consisteva in pasta, hamburger e insalata. Presentata una denuncia ai carabinieri.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Una gita si è trasformata in un vero incubo per una settantina di studenti e docenti dell'Istituto Mattei di Recanati (Macerata). Il gruppo, composto da cinque classi del terzo anno, con ragazzi tra i 16 e i 17 anni, aveva trascorso la giornata visitando le Grotte di Pertosa e pranzando nelle vicinanze di Paestum, in Cilento. Al termine delle attività, si era trasferito in un albergo di Capaccio per la cena.

Tuttavia, poche ore dopo aver consumato il pasto, diversi studenti hanno iniziato ad accusare forti malesseri, con sintomi tipici di un'intossicazione alimentare: dolori addominali, episodi di vomito e diarrea, che in alcuni casi si sono manifestati con particolare intensità.

Anche i docenti accompagnatori e persino l'autista del pullman hanno riportato sintomi simili, sebbene in forma più lieve.

La situazione è rapidamente peggiorata per molti ragazzi, tanto che, tra la notte del 26 marzo e la mattina successiva, si è reso necessario l'intervento dei sanitari del 118. Viste le condizioni preoccupanti di diversi studenti, gli insegnanti hanno deciso di allertare anche i carabinieri, che a loro volta hanno richiesto l'intervento dei NAS e dei tecnici dell'Asl per effettuare i controlli necessari e individuare la possibile causa dell'intossicazione.

Al momento, non è stato ancora accertato quale alimento possa aver provocato i malori. Tuttavia, secondo le prime testimonianze, i sintomi sarebbero comparsi subito dopo la cena, composta da un piatto di pasta, un hamburger e un'insalata.

Gli esami e gli accertamenti sanitari stabiliranno se vi siano state irregolarità nella preparazione dei pasti serviti in hotel e se l'intossicazione sia stata causata da contaminazioni alimentari o da altri fattori. Nel frattempo, sull’accaduto è stata presentata una denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per far luce su quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.