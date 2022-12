Volodymyr Zelensky persona dell’anno 2022 per Time Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e lo “spirito dell’Ucraina” sono state nominate “persone dell’anno” dalla rivista statunitense Time.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e lo "spirito dell'Ucraina" sono state nominate "persone dell'anno" per il 2022 dalla rivista statunitense Time. Il volto di Volomydyr Zelensky, incoronato nella stessa posizione dal Financial Times nei giorni scorsi, è comparso così sula copertina della nota rivista contornato da bandiere e volti degli ucraini.

La copertina che, nel bene o nel male celebra da quasi cento anni la persona, il gruppo o il concetto che più hanno lasciato il segno nell'anno che sta per concludersi, quest'anno dunque premia l'Ucraina nella sua interezza anche se rappresentata in copertina dal suo Presidente che si è ritrovato a dover guidare in questo anno il Paese in una guerra terribile scatenata dalla Russia.

Volodymyr Zelensky e lo "spirito dell'Ucraina" hanno battuto così gli altri nomi entrati nella valutazione finale e che hanno caratterizzato quest'anno. Oltre a Zelensky, infatti, c'erano Elon Musk ma anche gli attivisti per il controllo delle armi facili, i manifestanti in Iran e il presidente cinese Xi Jinping

"Il successo di Zelensky come leader in tempo di guerra ha fatto affidamento sul fatto che il coraggio è contagioso. Si è diffuso attraverso la leadership politica ucraina nei primi giorni dell'invasione, quando tutti si sono resi conto che il presidente era rimasto nei paraggi" scrive il Time, aggiungendo: "Non c'era molto nella biografia di Zelensky per prevedere la sua volontà di resistere e combattere. Non aveva mai prestato servizio militare né mostrato molto interesse per i suoi affari. Era presidente solo dall'aprile 2019. I suoi istinti professionali derivavano da una vita come attore sul palcoscenico, specialista in commedie e produttore nel mondo del cinema ma quando è iniziata la guerra, ha dato ai suoi generali la libertà di comandare sul campo di battaglia, concentrandosi invece sulla dimensione della guerra in cui poteva essere più efficace: persuadere il mondo che l'Ucraina doveva vincere ad ogni costo"