Voleva operarsi per perdere peso ma aveva un tumore di 40kg, l’intervento record su una 42enne a Bari La paziente era convinta di doversi sottoporre ad un intervento bariatrico per la riduzione del peso ma gli esami hanno scoperto che aveva una massa tumorale all’utero di oltre 40 chili.

A cura di Antonio Palma

Pensava di essere troppo grassa e di doversi operare per poter ridurre il peso corporeo ed evitare i molti disturbi che la affliggevano ma in realtà molta parte di quel peso di 134 kg era dovuto a una enorme massa tumorale all'utero di oltre 40 chili. È la storia di una 42enne pugliese che infine è stata operata con successo all'Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari.

Come spiegano dallo stesso istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, la paziente era convinta di doversi sottoporre ad un intervento bariatrico per la riduzione del peso corporeo e per questo si era rivolta a un medico specialista del campo. Dopo le prime visite e analisi mediche disposte dal chirurgo, però, è emersa una realtà molto diversa. La 42enne infatti aveva una enorme tumefazione addominale che dagli esami è risultata essere dovuta a un enorme tumore all'utero.

L’equipe di ginecologia oncologica clinicizzata che ha eseguito l’intervento a Bari

La paziente è stata quindi indirizzata all'Istituto Tumori dove è stata presa in carico dal Centro di Orientamento Oncologico. Da Tac e controllo ginecologico è emersa la presenza di una massa di 60 centimetri di larghezza che occupava completamente la cavità addominale e che comprimeva diversi organi, i grossi vasi e gli ureteri. A questo punto l'equipe dell'unità operativa di ginecologia oncologica clinicizzata del Centro barese, guidata dal prof. Gennaro Cormio, ha subito deciso un intervento chirurgico per l’asportazione totale.

"Un intervento di certo eccezionale visto che è raro che i tumori assumano tali forme e dimensioni” ha spiegato il direttore generale Alessandro Delle Donne. La delicata operazione, durata oltre nove ore, è avvenuta nei giorni scorsi ed è perfettamente riuscita. I medici hanno rimosso in blocco la massa, senza rottura della sua capsula, hanno asportato l'utero, con tube e ovaie, il pannicolo adiposo pendulo dell'addome, del peso di 12 chili, e, infine, hanno provveduto alla ricostruzione della parete addominale.

La paziente che ha perso 52 chili e ora pesa 82 chili, sta seguendo il regolare decorso postoperatorio. Gli esami istologici indicheranno di che natura è il tumore rimosso e, in base a questa informazione, gli oncologi indicheranno le successive terapie adeguate da seguire.