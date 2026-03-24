Perdere peso non basta: per mantenere i risultati conta la qualità del dimagrimento

Fare la dieta, perdere qualche chilo e poi recuperare tutto o quasi nel giro di pochi mesi. Spesso non è una questione di forza di volontà. Il problema è che non tutti i chili persi sono uguali e capire questa differenza può cambiare l’approccio alla perdita di peso.

Secondo i dati Istat 2023, sovrappeso e obesità interessano oggi 23,3 milioni di italiani, ovvero più di 1 cittadino su 3. Si tratta di una condizione in costante crescita, che non dipende dalla sola volontà individuale, ma da una combinazione di fattori biologici, genetici e ambientali. Nonostante questo, il percorso che molte persone seguono è spesso fatto di tentativi autonomi tra cui diete restrittive o cambiamenti dello stile di vita che, senza un adeguato supporto medico, possono dare risultati iniziali ma non sempre garantire un mantenimento a lungo termine. Uno dei motivi è che non tutti i chili persi hanno lo stesso valore per la nostra salute.

Grasso e muscolo: cosa eliminare e cosa preservare

Il nostro corpo è composto da massa grassa e da massa magra (muscoli, ossa, organi, acqua). Una perdita di peso ideale deve riguardare soprattutto il grasso, in particolare quello viscerale – cioè quello che avvolge gli organi addominali -, preservando al contempo i muscoli.

Questo è fondamentale perché il muscolo non è solo importante per la forza e la mobilità , è un organo metabolicamente attivo. Consuma energia anche a riposo, aiuta a controllare la glicemia, sostiene la mobilità quotidiana.

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Ma cos’è il grasso viscerale?

Non tutto il grasso è uguale. Il grasso viscerale, cioè quello che si accumula intorno agli organi addominali, è particolarmente pericoloso per la salute. Favorisce l'infiammazione e la resistenza all'insulina. Inoltre, aumenta il rischio cardiovascolare. La buona notizia è che anche una perdita di peso moderata, se di qualità, può migliorare rapidamente molti parametri di salute. Lo stesso vale per i lipidi ectopici, cioè i grassi che si accumulano in organi come fegato, muscoli e pancreas, contribuendo a disfunzioni metaboliche. Affrontarli con un percorso adeguato può fare una grande differenza.

Cosa dice la scienza

La perdita di peso comporta inevitabilmente adattamenti metabolici. Ciò significa che il metabolismo tende a rallentare, in parte perché c'è meno massa corporea da sostenere. Questo adattamento può rendere più difficile perdere ulteriori chili o mantenere i risultati ottenuti. Come già detto, preservare la massa muscolare aiuta a limitare questo calo del dispendio energetico a riposo, rendendo il mantenimento del peso più sostenibile. Studi recenti su trattamenti specifici per la perdita di peso mostrano risultati incoraggianti. È possibile ottenere la riduzione fino al 21% del peso senza compromettere la composizione corporea. Circa l'84% del calo è attribuibile alla massa grassa, con un impatto minimo sulla massa magra (solo il 16%). Questo dimostra che, con l'approccio giusto, il dimagrimento può essere prevalentemente adiposo, con risultati sostenibili nel tempo.

Cosa si può fare

Se si ha un eccesso di peso ed è stato già fatto un tentativo per gestirlo in autonomia con diete, palestra senza risultati duraturi, non c’è da darsi colpe. L'obesità è una condizione medica complessa, influenzata da fattori genetici, ormonali e metabolici che possono non risolversi con la sola forza di volontà.

Parlare con il medico è il primo passo più importante da fare. Esistono oggi percorsi personalizzati che possono includere supporto nutrizionale, attività fisica mirata e, quando indicato, trattamenti farmacologici. Questi percorsi sono pensati per favorire una perdita di peso in modo sano, preservando la massa muscolare e migliorando la salute metabolica complessiva.

Chi desidera informarsi in modo serio, trovare centri specializzati e accedere a consulti professionali può iniziare da novoio.it.

Il sito raccoglie articoli, video informativi e strumenti utili per comprendere meglio l’eccesso di peso e l’obesità e orientarsi tra le possibilità di supporto medico disponibili.

Affrontare l’eccesso di peso è un percorso che richiede tempo, supporto e pazienza. Con il giusto team di professionisti è possibile ottenere risultati duraturi e migliorare la qualità della vita: si comincia chiedendo aiuto oggi.