Obesità: una malattia complessa che non va affrontata da soli Accessibilità di informazioni corrette e specialisti qualificati sono il primo passo che può fare la differenza.

Diete improvvisate, colpevolizzazione: chi convive con l’eccesso di peso sa quanto sia difficile orientarsi e trovare un aiuto concreto. Luoghi comuni raccontano di persone che non hanno abbastanza forza di volontà per mangiare meno, ma non sempre è questa la realtà. L’obesità è una malattia, che può dipendere anche da fattori genetici, metabolici, psicologici o ambientali.

Eppure, troppo spesso chi ne soffre viene lasciato solo, senza strumenti adeguati per comprendere la propria situazione e senza il supporto necessario per intraprendere un percorso efficace di cura. Come ogni malattia richiede diagnosi, competenze e cure su misura.

Il portale che accompagna le persone affette da obesità nel percorso di cura

Nasce in questo contesto Novo IO, un portale sviluppato da Novo Nordisk pensato per rendere il primo passo più semplice e patrocinato dalla Federazione Italiana delle Associazioni Obesità (FIAO): un luogo digitale dove trovare informazioni, orientamento e – da oggi – la possibilità di prenotare un consulto medico online con specialisti qualificati. Il sito è stato creato per essere un punto di riferimento affidabile per chi ha un problema di eccesso di peso e per chi soffre di obesità: condizioni che non possono essere affrontate da soli.

La piattaforma si propone come una guida passo-passo per supportare le persone in ogni fase del percorso: dalla consapevolezza iniziale fino al trattamento, con contenuti accurati, comprensibili e validati da un board di esperti e una sezione in cui è disponibile l’elenco dei centri accreditati SIO e SICOB. Infine, sono disponibili i contatti del numero verde e del customer care dedicato.

Un consulto medico a portata di click

La novità più importante, comunque, è la possibilità di prenotare un consulto virtuale a distanza con team medici multidisciplinari attraverso piattaforme di e-health selezionate e integrate direttamente nel sito. Tra queste: Itsalute, Dr.Feel, Affidea resetWeight, GVM Care Research e I.R.C.C.S Ospedale San Raffaele Gruppo San Donato, IRCCS Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio. Basta un PC, un tablet o uno smartphone per iniziare il proprio percorso: ogni paziente può ricevere un’assistenza completa, che comprende supporto nutrizionale, piani di allenamento, consulenza psicologica e, se necessario, prescrizioni farmacologiche, sempre previa valutazione dello specialista.

“Fai il primo passo: visita www.novoio.it” è la call to action dello spot televisivo di campagna, di cui una immaginaria Silvia è la protagonista. Una donna che, grazie al supporto medico, ha compreso che il problema non era lei, ma la malattia. Una consapevolezza che l’ha aiutata a rinascere e a dare nuovo spazio alle persone che ama e ai sogni che aveva messo da parte. Una consapevolezza che, ci si augura, possano raggiungere tutte le persone affette da questa patologia.

