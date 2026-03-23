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Visitava, prescriveva cure e dava farmaci ma non aveva nessun titolo: falso medico scoperto a Firenze

La scoperta degli uomini della Guardia di Finanza di Firenze in un appartamento di Campi Bisenzio dopo un insolito andirivieni di gente. All’interno un vero e proprio ambulatorio ma completamente abusivo e gestito da un uomo senza nessuna abilitazione alla professione medica.
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A cura di Antonio Palma
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Dava appuntamenti ai pazienti nel suo studio medico allestito con tanto di sala d’attesa, lettino e ogni altro strumento clinico necessario, li visitava, prescriveva loro cure e consegnava farmaci ma non aveva mai conseguito il titolo di studio necessario né l’abilitazione alla professione medica. È quanto hanno scoperto gli uomini della Guardia di Finanza di Firenze in un appartamento di Campi Bisenzio ora sequestrato insieme a tutto il materiale rinvenuto nello stesso studio medico abusivo.

La scoperta è avvenuta dopo la segnalazione di un insolito andirivieni di gente da un immobile sede del falso ambulatorio. I militari del secondo Nucleo Operativo Metropolitano Firenze delle Fiamme Gialle si sono quindi appostate in zona scoprendo che in effetti vi era un nutrito viavai di persone, in gran parte di nazionalità straniera, che si recavano all’interno dello stabile per poi uscirne dopo poche decine di minuti.

Un movimento anomalo, visto che l’immobile è ad uso esclusivamente residenziale ,che ha fatto scattare servizi di osservazione mirati con lo scopo di scoprire le ragioni di quell’anomalo flusso di soggetti. Il sospetto che fosse in atto un’attività di natura illecita si è rivelato fondato quando, dopo aver individuato l’appartamento esatto presso cui si recavano tutte queste persone, i finanzieri hanno deciso di fare irruzione scoprendo un vero e proprio ambulatorio.

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All’interno vi era il titolare ancora intento a visitare gente e che si presentava come medico ma, come emerso successivamente, non era in possesso di alcun titolo di studio riconosciuto sul territorio nazionale attestante la professione, né è risultato presente tra gli iscritti all’albo. Nel corso della perquisizione nello studio, inoltre, i finanzieri hanno rinvenuto numerosi farmaci, sia italiani che stranieri, ed attrezzature sanitarie quali fiale, siringhe e flebo, tutto sottoposto a sequestro su indicazione della Procura della Repubblica di Firenze, insieme all’immobile stesso e al denaro contante rinvenuto sul posto e considerato provento delle visite mediche illecitamente svolte nel giorno del blitz.

Il sedicente medico è stato invece denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per il reato di esercizio abusivo della professione. Le Fiamme Gialle ricordano quanto può essere pericoloso per la salute dei pazienti rivolgersi a studi medici “improvvisati” e che ogni cittadino può contribuire alla tutela delle persone, segnalando attività sospette al numero 117: “un gesto che significa difendere la legalità, sostenere chi opera nel rispetto delle regole e proteggere la collettività”.

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