Violenze sessuali su una bimba disabile, condannato l’autista del pulmino: incastrato dal Gps L’imputato era addetto al trasporto delle persone con disabilità in una struttura loro dedicata. Secondo quanto ricostruito in tre diverse occasioni, nell’estate del 2022, ha approfittato di questa responsabilità per violentare la ragazzina. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Davide Falcioni

Immagine di archivio

Un uomo di 42 anni di Pergine, in Trentino Alto Adige, è stato condannato per violenza sessuale a 6 anni di carcere con rito abbreviato. L'uomo, autista di un pulmino, avrebbe ripetutamente abusato di una 13enne disabile cognitiva mentre la accompagnava in una struttura. È stata l'adolescenta a confidarsi con i genitori e raccontare tutto, permettendo loro di sporgere denuncia e ai carabinieri di avviare le indagini.

L’imputato era addetto al trasporto delle persone con disabilità in una struttura loro dedicata. Secondo quanto ricostruito in tre diverse occasioni, nell'estate del 2022, ha approfittato di questa responsabilità per violentare la ragazzina, che fortunatamente ha raccontato a sua madre quanto le era accaduto. Grazie al coraggio della giovane e al supporto dei suoi familiari, le indagini sono state avviate, e le testimonianze sono diventate fondamentali nel delineare la situazione.

La minorenne ha anche indicato agli inquirenti la piazzola dove venivano commessi gli abusi. Gli investigatori hanno infatti notato un'anomalia nel tragitto percorso dal pulmino. Controllando i dati forniti dal gps del cellulare dell'uomo è emersa una lunga sosta, non giustificata. La giovane è stata poi sentita da una psicologa che ha ritenuto le sue parole credibili. Il giudice Enrico Borrelli ha quindi deciso di emettere sentenza di condanna.

Oltre ai sei anni di reclusione il 42enne è stato condannato anche a risarcire la minore con 80mila euro e la madre, che si è costituita parte civile, con 25mila euro, oltre al pagamento delle spese legali.