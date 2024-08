video suggerito

Violento temporale a Rimini e provincia: blackout in diverse zone della città, strade e sottopassi allagati La città e la provincia di Rimini, in Emilia-Romagna, sono state colpite intorno alle 13 da un violento temporale. Le forti precipitazioni e il vento hanno messo in difficoltà la cittadinanza, sradicando alberi, allagando sottopassi e strade e causando blackout in diverse zone del centro cittadino.

A cura di Eleonora Panseri

Foto Facebook

Intorno alle 13 la città e la provincia di Rimini, in Emilia-Romagna, sono state colpite da un violento temporale. Le forti precipitazioni e il vento hanno messo in difficoltà la cittadinanza, sradicando alberi, allagando sottopassi e strade e causando blackout in diverse zone del centro cittadino.

A seguito del maltempo, ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, è stato "attivato il Centro Operativo Comunale per coordinare gli interventi di emergenza. Sottopassi e strade allagate – aggiunge – alberi caduti, blackout elettrici in varie parti della città. Si sta lavorando per superare quanto prima le criticità in corso".

La pioggia, cessata dopo poche ore, è stata accompagnata da fulmini e locali grandinate. Sono stati registrati circa 74 millimetri in un'ora e mezzo, 50 dei quali caduti in appena 20 minuti.

I rovesci erano stati preannunciati da un'allerta gialla emessa dalla Protezione Civile e dall'Arpae a partire dalle 12 su tutta la Romagna.

Ai Vigili del Fuoco di Rimini sono arrivate circa un centinaio di chiamate per scantinati e seminterrati allagati, in particolare nel centro storico, dove diverse zone sono state letteralmente sommerse. In un sottopasso di via Firenze, un pulmino è rimasto bloccato.

Diversi gli alberi caduti a terra, visto il forte vento che ha accompagnato la pioggia. Una pianta di grosse dimensioni, in particolare, si è abbattuta su un'auto nella centrale piazza Malatesta colpendo la parte posteriore del veicolo su cui si trovava una persona che, a quanto si apprende, non sarebbe rimasta ferita. Altri alberi hanno colpito cavi dell'elettricità determinando blackout in varie parti della città, progressivamente in via di risoluzione.

La pioggia scesa con forza anche su tutto l'arenile riminese e le raffiche di vento hanno determinato il classico ‘fuggi fuggi' dei bagnanti dalla spiaggia che hanno cercato rifugio dentro alle casette dei bagnini e sotto i tendoni dei bar.

Il sindaco Sadegholvaad in un aggiornamento delle scorse ore pubblicato sempre su Facebook scvrive: "Tutti i sottopassi sono tornati fruibili ad eccezione di via Tripoli e via Firenze che entro le 18.30 dovrebbero essere riaperti. Gli alberi caduti sono già in fase di rimozione con ovvia scala di priorità assegnata alle strade di viabilità principale. Grazie a tutto il sistema di Protezione Civile e alle Forze dell'ordine per il grande lavoro in corso".