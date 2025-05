video suggerito

Violento scontro tra moto e autocarro a Firenze: muore sul colpo un avvocato Un autocarro si è scontrato con una moto che arrivava in direzione opposta a Firenze: nell'impatto è morto un avvocato di 62 anni. Inutili i tentativi per rianimarlo.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Gravissimo incidente a Firenze nel primo pomeriggio di oggi giovedì 29 maggio. Stando alle prime informazioni, un autocarro si sarebbe scontrato con una moto che arrivava in direzione opposta. Purtroppo nell'impatto è morto un uomo di 62 anni: è un avvocato ed è morto sul posto ancora prima dell'arrivo dei soccorritori.

Ora gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica sono stati affidati agli agenti della polizia municipale. Finora è emerso che il 62enne era appena uscito dal suo studio e sarebbe salito sulla sua moto quando verso le 14.30 in viale Redi, all’altezza dell’incrocio con via Doni, si è scontrato con l'autocarro in transito in direzione centro città. L'impatto è stato violentissimo.

Subito sono scattati i soccorsi ma purtroppo quando i sanitari sono arrivati sul posto per l'avvocato non c'è stato più nulla da fare. Inutili i tentativi per rianimarlo. Sul posto sono intervenute le ambulanze, la polizia municipale e i carabinieri. Intanto il traffico è stato bloccato per permettere tutti i rilievi del caso. Bisognerà ora capire eventuali responsabilità.