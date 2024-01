Violento frontale tra un Suv e una Punto a Meano: Simone Rizzo muore a 26 anni Un ragazzo di 26 anni è morto in un incidente avvenuto a Meano, borgata del comune di Perosa Argentina, nel Torinese. La vittima si chiamava Simone Rizzo. Il giovane era alla guida di una Fiat Punto che si è scontrata con un Suv. Il conducente e il passeggero della seconda vettura sono rimasti illesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Simone Rizzo, 26 anni

Tragico incidente a Meano, piccola borgata del comune di Perosa Argentina, nel Torinese. Nello schianto avvenuto nel pomeriggio di venerdì 5 gennaio lungo l'ex strada regionale 23, che ha visto coinvolte una Fiat Punto e un Suv Mercedes, è morto un ragazzo di 26 anni che si trovava a bordo della prima auto. Il conducente della seconda vettura e il passeggero che viaggiava con lui sono rimasti illesi.

Chi era la vittima dell'incidente e la ricostruzione dello schianto

La vittima dell'incidente si chiamava Simone Rizzo, era residente a Bruino. Come riportano i quotidiani locali, dopo aver frequentato la Scuola di amministrazione aziendale di Torino, il ragazzo studiava Direzione d'impresa e marketing e lavorava come agente immobiliare.

Il giovane viaggiava sulla Fiat Punto e, secondo una prima ricostruzione fornita della polizia stradale di Pinerolo, avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, probabilmente a causa della forte pioggia. Dalla direzione opposta stava arrivando l'altra auto, il Suv mercedes che si è scontrata contro il veicolo. La Punto è andata poi a sbattere contro il jersey di cemento che costeggia la strada.

I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per il giovane, se non constatarne il decesso. Oltre al personale sanitario, sono accorsi anche i Vigili del fuoco e una pattuglia della Polstrada per i rilievi e le procedure del caso.

Il cordoglio della comunità di Bruino

L'incidente ha sconvolto la comunità di Bruino, dove il giovane risiedeva. "Non riesco ancora a crederci, forse non ci crederò mai. Non finisce qui, continua ad essere te stesso ovunque tu sia, per tutti noi. Ciao, Simone, ti voglio un bene infinito", scrive un amico del ragazzo, "Non ci voglio credere perché se lo facessi sarebbe tutto più vero, e mi rifiuto. Mi rifiuto di crederci. Ti voglio bene, Simo. Non ti dimenticherò mai", scrive un'altra.

Anche il Punto Giovani del posto ha voluto ricordare il 26enne: "La scomparsa prematura del nostro carissimo Simone Rizzo ci ha sconvolto. Uno dei nostri ragazzi è salito in cielo e tutta la comunità piange questa immane tragedia. Ci stringiamo al dolore della famiglia e preghiamo per loro. La perdita di un ragazzo così eccezionale non può trovare conforto se non con la forza della fede. Simone, ti amiamo, ci mancherai".