Violentava una minorenne: arrestato a Pisa un uomo di 86 anni

L’anziano è stato rintracciato dai militari presso la propria abitazione e dovrà scontare una pena residua di 3 anni e 4 mesi di reclusione.

Una 14enne è stata abusata da un 52enne fiorentina, ora finito agli arresti

Ottantasei anni: è questa l'età di un uomo che due giorni fa, lunedì 26 gennaio, è stato tratto in arresto dai carabinieri di Casciana Terme (Pisa) in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dall"Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze.

Il provvedimento restrittivo scaturisce da una condanna definitiva per il reato di violenza sessuale su minore, relativa a fatti avvenuti a Pisa nell'aprile del 2019. L'anziano è stato rintracciato dai militari presso la propria abitazione e dovrà scontare una pena residua di 3 anni e 4 mesi di reclusione. Dopo le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato trasferito presso la casa circondariale di Pisa, a disposizione dell'autorità giudiziaria.