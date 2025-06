“Violentato nello spogliatoio di una piscina da uno sconosciuto”: la denuncia di un 15enne a Perugia

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Un ragazzo di 15 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale negli spogliatoi di un impianto sportivo, una piscina, a Perugia, in zona Pian di Massiano. Sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto.

La Procura locale ha confermato di aver aperto un fascicolo d'indagine sull'accaduto dopo aver ricevuto la querela presentata in Questura dai familiari del ragazzino.

Secondo quanto è stato ricostruito nelle scorse ore dagli inquirenti, sulla base del racconto fornito della presunta vittima, nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 giugno, il 15enne sarebbe stato raggiunto dall'aggressore negli spogliatoi della piscina.

Sarebbe quindi stato costretto a recarsi in un bagno, all'interno del quale avrebbe subito atti sessuali non consenzienti da parte di un uomo molto più grande, di circa 50 anni. L'aggressore, subito dopo, si è dato alla fuga.

Non è chiaro se il 15enne sia riuscito a fornire anche un'identikit dell'uomo, qualche dettagli utile alla sua identificazione. Sul posto, come si legge su Rai News, sono rapidamente intervenuti gli agenti della Squadra mobile di Perugia per cercare di ricostruire quanto accaduto.

A quanto si apprende, sarebbero già stati ascoltati alcuni testimoni. Subito dopo il giovane, in stato di shock, è stato accompagnato in ospedale, dove è stato sottoposto agli accertamenti previsti in questi casi.

Tuttavia, non sono ancora del tutto chiarite le circostanze del fatto e la polizia sta acquisendo le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di identificare e individuare il presunto autore della violenza.

Il ragazzo ha raccontato la sua versione dei fatti e ora le indagini, coordinate dal procuratore Raffaele Cantone, procedono con il massimo riserbo con l'obierttivo di ricostruire l'accaduto e risalire al presunto responsabile.