“Violentata in spiaggia da un ragazzo di 18 anni”: la denuncia di una 12enne in vacanza in Puglia

Immagine di repertorio

Una 12enne ha denunciato di aver subito abusi da parte di un 18enne ieri 13 agosto. Stando alle prime informazioni, la giovane si trova in vacanza nel Brindisino, in Puglia, e subito dopo l'accaduto ha raccontato ai genitori quello che le era successo. Questi si sarebbero rivolti ai carabinieri che hanno individuato il ragazzo: il 18enne nega qualsiasi suo coinvolgimento nel reato. Potrebbe però ora doversi difendere dall'accusa di violenza sessuale aggravata dall'età della vittima.

La giovanissima anche ai militari avrebbe raccontato di aver subito la violenza mentre si trovava nella spiaggia di un villaggio turistico dove entrambi i ragazzi stavano passando le vacanze. Ora sono in corso tutti gli accertamenti, anche quelli sanitari: intanto è scattato il "codice rosso" come previsto in questi casi.

