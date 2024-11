“Violentata dal mio fidanzato e da un suo amico”: 14enne denuncia stupro, indagato un giovane di 23 anni

video suggerito

Un giovane di 23 anni è stato indagato dalla Procura di Lecce per violenza sessuale di gruppo, reato contestato in concorso con un amico (non ancora identificato). I due avrebbero stuprato una ragazzina di 14 anni che ha denunciato gli abusi ai Carabinieri. I fatti ricostruiti dalla minore risalirebbero al settembre 2023.

A cura di Eleonora Panseri

Un giovane di 23 anni è stato indagato dalla Procura di Lecce per violenza sessuale di gruppo, reato contestato in concorso con un amico (non ancora identificato). I due avrebbero stuprato una ragazza di 14 anni che ha denunciato gli abusi ai Carabinieri.

I fatti ricostruiti dalla minore risalirebbero al settembre 2023 e sarebbero avvenuti all'interno di un'auto, alla periferia di un paese della provincia di Lecce. La relazione con il ragazzo più grande sarebbe iniziata nel 2022, come racconta il quotidiano La Repubblica.

Nel settembre 2023 il giovane sarebbe andato a prendere la ragazza in auto con un amico. Le avrebbe quindi proposto di avere un rapporto sessuale con lui e con l'altro ragazzo ma, di fronte al suo rifiuto, avrebbe minacciato di lasciarla. La violenza si sarebbe consumata all'interno della macchina, nonostante i tentativi di opporsi della minore.

Dopo essere rientrata a casa, la vittima, descritta come un soggetto fragile, avrebbe compiuto atti di autolesionismo, tagliandosi le braccia con una lametta. Ma non sarebbe riuscita a raccontare a nessuno della violenza subita.

Solo a distanza di mesi, dopo aver confidato quanto accaduto al nuovo fidanzato, la ragazza ha chiesto aiuto agli assistenti sociali del paese che le hanno consigliato di presentare una denuncia. Davanti agli investigatori la ragazza avrebbe ricostruito le violenze e il ricatto che l'ex fidanzato avrebbe messo in atto.

Il racconto della giovane è stato cristallizzato dinanzi al giudice per le indagini preliminari di Lecce nel corso di un incidente probatorio. Dal giorno della violenza, per superare il trauma, la ragazza si è affidata a una psicologa. Le indagini, intanto, proseguono. I carabinieri stanno continuando a raccogliere elementi nel tentativo di identificare il secondo giovane accusato di aver violentato la minore.