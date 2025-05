video suggerito

"Violentata da un ragazzo in fattoria". La denuncia dei genitori di una bimba di 8 anni a Firenze Gli abusi sarebbero stati commessi in una fattoria dell'Empolese Valdelsa, in provincia di Firenze. A raccontare l'episodio sono stati i genitori, che hanno sporto denuncia ai carabinieri dopo il racconto della figlia.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Una bambina di soli 8 anni sarebbe stata vittima di abusi sessuali durante una gita familiare in una fattoria della zona dell'Empolese Valdelsa, in provincia di Firenze. A raccontare l'episodio sono stati i genitori, che hanno sporto denuncia ai carabinieri dopo il racconto della figlia.

La famiglia, residente in un comune toscano, aveva scelto la fattoria per una giornata all’insegna del contatto con la natura e gli animali. Un’esperienza che avrebbe dovuto essere spensierata, ma che si è trasformata in un trauma. Secondo la ricostruzione dei genitori, riportata da Il Tirreno, un giovane di circa 18 anni, addetto alla struttura, avrebbe approfittato della situazione per molestare la piccola.

Il ragazzo avrebbe inizialmente mostrato un’insolita premura verso la bambina: l’avrebbe aiutata a salire su un asino e poi le avrebbe proposto di accompagnarla a fare merenda in un locale della fattoria. Al rientro, però, la piccola era visibilmente turbata e avrebbe chiesto ai genitori di andare via immediatamente. Solo in un secondo momento avrebbe confidato di essere stata toccata in modo inappropriato.

Subito dopo la rivelazione, la bambina è stata trasportata all’ospedale di Empoli e poi trasferita al Meyer di Firenze per gli accertamenti del caso. Il giorno seguente, i genitori si sono presentati alla stazione dei carabinieri per formalizzare la denuncia. I militari dell’Arma stanno ora ascoltando i testimoni e acquisendo eventuali prove per ricostruire la dinamica dei fatti. Il giovane accusato, la cui identità non è stata ancora resa nota, potrebbe presto essere raggiunto da un provvedimento restrittivo.