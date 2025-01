video suggerito

Violenta un minore nel giugno 2016, arrestato 45enne: latitante da mesi, si nascondeva in Paraguay Un 45enne italo-brasiliano è stato arrestato in Paraguay per la violenza sessuale commessa ai danni di un minore nel 2016. Da settembre 2024 era latitante. L'uomo è stato arrestato in seguito a un mandato di cattura internazionale con la collaborazione dei Carabinieri di Verona e le forze dell'ordine paraguayane.

A cura di Gabriella Mazzeo

È stato arrestato per violenza sessuale su un minore un uomo italo-brasiliano di 45 anni, ricercato dal settembre 2024 e trovato in Paraguay, nella città di Ciudad del Este. L'uomo era accusato di aver violentato un minore nel giugno del 2016 e per questo reato era stato condannato a 5 anni e 2 giorni di reclusione.

Dal settembre dello scorso anno risultava latitante ed è stato individuato e arrestato dai carabinieri di Verona in collaborazione con le forze dell'ordine paraguayane.

Il 45enne era stato condannato per violenza su un minore ed è stato individuato e catturato in Paraguay, nella città di Ciudad del Este nel territorio della "Triple Frontera", area di tre confini lungo l'incrocio tra Argentina, Brasile e Paraguay.

Il 45enne era fuggito dall'Italia e si era nascosto qui nella speranza di far perdere le proprie tracce ma nonostante i tentativi di sfuggire alla condanna già emessa, è stato individuato e ammanettato dal personale della polizia locale, attivata dal servizio di cooperazione internazionale del Ministero dell'Interno su segnalazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Verona.

L'uomo è stato trovato e consegnato alle autorità e ora dovrà scontare la pena già decretata di 5 anni e 2 giorni di reclusione per violenza sessuale su minore. Il reato era stato commesso ormai nove anni fa a Verona, tra giugno e luglio. Dal settembre 2024 era ricercato dopo che era riuscito a far perdere le proprie tracce. La sua speranza era quella di evitare la condanna per il reato commesso, ma è stato fermato in seguito alla collaborazione internazionale tra organi delle forze dell'ordine.

L'uomo è stato condotto nelle carceri paraguayane dove rimarrà in attesa della decisione sulla sua consegna alle autorità italiane che potrebbe avvenire già nelle prossime settimane.