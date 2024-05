Violenta grandinata nel Vicentino, strade imbiancate e danni alle colture: le immagini Maltempo con violente grandinate e nubifragi oggi in Veneto: strade completamente imbiancate per il ghiaccio ad Agugliaro, nel Basso Vicentino. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le scene registrate solo poche ore fa a Torino si ripetono: questa mattina anche il Veneto è stato fortemente colpito dal maltempo e in particolare la provincia di Vicenza da una violenta grandinata. Dal Comune di Agugliaro, nel Basso Vicentino, arrivano immagini di strade completamente imbiancate con centimetri di ghiaccio da spalare.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco a causa del maltempo dalla mattinata di oggi, sabato 25 maggio, nella provincia veneta. Particolarmente colpite dalla eccezionale grandinata Agugliaro, appunto, ma anche le zone limitrofe. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco da Lonigo e Vicenza: si segnalano allagamenti di scantinati e garage posti sotto il piano stradale.

Da una prima stima sono ingenti i danni causati dalla grandine caduta oggi nel Vicentino: la grandinata ha appunto imbiancato le strade, come si vede bene dalle tante foto pubblicate sui social dai residenti, e ha provocato seri danni alle colture, ancora in via di accertamento. L’eccezionale grandinata ha provocato anche disagi alla circolazione stradale nell'Area Berica: si è registrata l'uscita di strada di un veicolo, fortunatamente con nessuna conseguenza per chi era a bordo.

Nubifragio e pesante grandinata oggi anche nella bassa veronese, anche qui con danni alle coltivazioni: una bomba d’acqua si è abbattuta a Bonavicina, nel comune di San Pietro di Morubio, e in altre zone della Bassa veronese. Condifesa Verona Codive, ente che si occupa delle assicurazioni agevolate in agricoltura, rende noto che sono scesi 60 millimetri di pioggia in 10 minuti. Il maltempo ha colpito anche i comuni di Boschi Sant'Anna, Casaleone, Belfiore, Roverchiara e Zevio.