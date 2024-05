Tempesta di grandine a Torino, strade imbiancate e trasformate in fiumi di ghiaccio: i video Il maltempo ha colpito il capoluogo piemontese intorno alle 17 di venerdì con una grandinata così violenta che ha causato accumuli di ghiaccio anche di diversi centimetri in strada. I video diffusi sui social dai residenti mostrano strade e tetti delle case imbiancate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Una improvvisa tempesta di grandine a Torino oggi pomeriggio, venerdì 24 maggio, ha trasformato la città in un paesaggio tipicamente invernale con strade imbiancate e trasformate in veri e propri fiumi di ghiaccio. Il maltempo ha colpito il capoluogo piemontese intorno alle 17 con una grandinata così violenta che ha causato accumuli di ghiaccio anche di diversi centimetri in strada. La zona più colpita è quella del nord-ovest di Torino, in particolare il quartiere di Borgo Vittoria.

Le immagini e i video diffusi sui social dai residenti mostrano strade e tetti delle case imbiancate e le auto di passaggio che si muovono a fatica in quelli che sembrano torrenti di ghiaccio. In pochi minuti le precipitazioni sono state così intense da far segnalare accumuli di pioggia che hanno superato i 70 millimetri. Segnalato anche qualche piccolo allagamento nei piani bassi e negozi della zona.

Per diversi decine di minuti l’intera zona si è trasformata in un paesaggio invernale con vento forte, pioggia intensa e grandine che hanno oscurato l’orizzonte. La grandine mista a pioggia è caduta copiosamente per circa mezz’ora prima di trasformarsi in pioggia costante, trasformando le strade in torrenti. Una scena che in pratica ha replicato quanto accaduto appena due giorni fa nella zona sud del Torinese con altri allagamenti e grandinate a causa di una bomba d’acqua improvvisa.

Poco dopo la gradinata a Torino di oggi, si è creato un temporale anche nelle province di Cuneo e Asti. Su tutto il Piemonte infatti è ancora valida l'allerta meteo gialla proprio per rischio idraulico. Secondo le previsioni meteo, però, da domani temporali saranno in esaurimento nella mattina sulle aree di pianura, a cui seguirà l'attivazione di rovesci diurni sui rilievi alpini. La Protezoine civile ha diramato per domani 25 maggio una allerta meteo gialla in Piemonte sulle zone Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Scrivia, Pianura settentrionale per rischio idrogeologico.