Bomba d’acqua e grandinate sul Torinese e in Veneto, strade imbiancate e trasformate in torrenti Diverse le richieste di aiuto ai vigili del fuoco che sono intervenuti per auto bloccate nei sottopassi allagati nel Torinese e nel Trevigiano. Intanto l’allerta meteo proprio sul Piemonte e in Veneto è destinata a resistere almeno fino a giovedì 23 maggio, Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una forte ondata di maltempo oggi pomeriggio ha colpito il Piemonte e il Veneto. Nel Torinese una vera e propria bomba d'acqua e una grandinata intensa hanno imbiancato le strade trasformandole in torrenti. A essere colpita la zona sud est della cintura torinese Disagi sono stati segnalati a Moncalieri ma anche nei comuni di Vivero, Trofarello, Nichelino, Cambiano e Santena, dove le strade si sono trasformate in fiumi bianchi a causa della grandine che ha formato uno strato di decine di centimetri.

Nel Torinese intensa grandinata

Diverse le richieste di aiuto ai vigili del fuoco che sono intervenuti per auto bloccate nei sottopassi allagati ma anche per cantine e garage invasi dall'acqua e qualche albero caduto. Sulla tangenziale molti automobilisti si sono riparati sotto i cavalcavia in attesa che terminasse la bufera e si registrano anche alcuni incidenti stradali. A Moncalieri si è allagato il sottopasso Pastrengo e diverse auto sono rimaste bloccate Disagi gravi alla circolazione dei veicoli anche sulle grandi arterie. Una vettura sarebbe finita in un torrente lungo la provinciale 29 e i pompieri hanno salvato la coppia dentro l’auto.

In Veneto nubifragi nel Trevigiano

Anche in Veneto temporali e grandinate nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 maggio, hanno creato molti disagi in particolare nel Trevigiano. Una violenta grandinata ha colpito Conegliano dove piogge e grandine intensa hanno trasformato le strade in torrenti di grandine, provocando allagamenti diffusi. Anche qui decine gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti ed alberi pericolanti. "Nelle ultime ore si è assistito ad un progressivo aumento delle condizioni di instabilità, con rovesci e temporali sempre più diffusi sull’intero territorio regionale" scrive la Protezione civile regionale.

Intanto l'allerta meteo proprio sul Piemonte e in Veneto è destinata a resistere almeno fino a giovedì 23 maggio, giornata in cui si prevedono piogge più intense e continue. Il Dipartimento di Protezione civile infatti ha valutato per domani 23 maggio anche una allerta per temporali su Emilia Romagna, Lombardia e Veneto a cui si unisce una allerta gialla per rischio idrogeologico sulle medesime regioni e su Piemonte e Trentino Alto Adige.