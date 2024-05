video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico e temporali domani 23 maggio: le regioni coinvolte A causa del maltempo, la Protezione civile ha valutato per domani, giovedì 23 maggio, una allerta meteo arancione per rischio idraulico su alcune zone di Emilia Romagna e Veneto e una allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico in cinque regioni.

A cura di Antonio Palma

Ancora pioggia e temporali sull'Italia ed è di nuovo allerta meteo per domani 23 maggio in cinque regioni del nord. A causa del maltempo, la Protezione civile infatti ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per giovedì una allerta meteo arancione per rischio idraulico su alcune zone di Emilia Romagna e Veneto e una allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico in cinque regioni.

Maltempo, allerta meteo arancione domani in Emilia Romagna e Veneto

Responsabile del maltempo è una nuova perturbazione che interesserà domani quasi esclusivamente il nord Italia con episodi di maltempo che, in aree già pesantemente colpite dai nubifragi, hanno fatto scattare l'allerta idraulica per la piena dei fiumi. Interessate dall'allerta arancione di moderata criticità sono la Costa Ferrarese in Emilia Romagna e le zone Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone in Veneto.

Allerta meteo gialla per il 23 maggio: le regioni a rischio

In base alle previsioni meteo e ai fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione civile ha valutato per domani 23 maggio anche una allerta per temporali su Emilia Romagna, Lombardia e Veneto a cui si unisce una allerta gialla per rischio idrogeologico sulle medesime regioni e su Piemonte e Trentino Alto Adige. Tutte le allerte meteo per il 23 maggio:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Costa ferrarese

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

Emilia Romagna: Pianura ferrarese

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Meteo, le previsioni per domani 23 maggio

Le previsioni meteo per domani, giovedì 23 maggio, indicano pioggia e temporali nella notte e al primo mattino su Piemonte e Lombardia, in rapida estensione nel corso del giorno a Liguria e Veneto e poi al resto del nord. Le piogge interesseranno anche il nord della Toscana mentre cielo prevalentemente sereno altrove, sia al centro che al sud, a parte qualche isolato e breve fenomeno su Appennino e aree adiacenti.