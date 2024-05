video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 25 maggio: le regioni a rischio La Protezione Civile ha diramato per domani un’allerta meteo arancione per rischio idraulico per la costa ferrarese. Allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico in otto regioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’instabilità cha da giorni interessa le nostre regioni del nord Italia è destinata ad estendersi nella giornata di domani – sabato 25 maggio – su altre regioni del Paese causa di una perturbazione dal Mediterraneo occidentale che porterà una breve fase di maltempo, con temporali ad iniziare dalle Isole e dalle regioni tirreniche; gli effetti di questo impulso instabile si faranno sentire anche domenica nelle regioni meridionali. Per questo la Protezione Civile ha diramato per domani un bollettino di allerta meteo arancione e gialla.

Maltempo, allerta meteo arancione domani: la regione a rischio

Per la giornata di domani, sabato 25 maggio, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione in provincia di Ferrara.

Moderata criticità per rischio idraulico / Allerta arancione:

Emilia Romagna: Costa ferrarese

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Emilia Romagna: Pianura ferrarese

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Oridinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Scrivia, Pianura settentrionale

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Meteo, le previsioni per domani sabato 25 maggio

Domani mattina all'insegna di piogge e temporali in gran parte del Nord, tranne il Ponente Ligure e la Romagna; nubi in aumento anche nel resto del Paese, con dei temporali nella Sardegna orientale e piogge sparse in Toscana, Lazio e Campania. Nel pomeriggio si accentua l’instabilità, con molti temporali nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole, sconfinamenti verso il versante adriatico e fenomeni anche di forte intensità. Precipitazioni in attenuazione invece al Nord-Ovest, ma ancora insistenti al Nord-Est e in Emilia Romagna. Non si esclude il rischio di locali grandinate e forti raffiche. In serata migliora quasi ovunque, con nuvole e qualche pioggia solo Tra Molise e Puglia.