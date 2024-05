video suggerito

Vigile spara e uccide una collega nel comando della polizia locale di Anzola La tragedia ad Anzola dell’Emilia (Bologna), un vigile urbano di circa 60 anni ha sparato e ucciso una collega di 33 anni nel Comando della polizia locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia oggi pomeriggio ad Anzola dell’Emilia, nella città metropolitana di Bologna. Un vigile urbano ha sparato con la propria pistola e ucciso una collega all'interno del Comando della polizia locale di Anzola. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di giovedì 16 maggio, poco dopo le 16. L'uomo ha sparato con la pistola d'ordinanza colpendo in pieno la collega che è morta praticamente sul colpo.

A sparare un vigile urbano di circa 60 anni che ha colpito la vittima di 33 anni, una ex vigilessa. Gli investigatori sono al lavoro per capire se la donna fosse o meno ancora dipendente del Comando dell'Unione dei Comuni. Per quest'ultima inutili i successivi soccorsi medici del 118 giunti sul posto, i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso. Sul luogo della tragedia i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire i fatti. Il vigile omicida si è fatto arrestare senza opporre resistenza.

I fatti si sono consumati nel Comando della polizia locale di Anzola in via Goldoni dove ha sede anche la Casa comunale. La zona è stata delimitata dalle forze dell'ordine accorse con diverse equipaggi e vetture. Secondo le primissime notizie, gli investigatori non escludono il movente passionale. Sul luogo dell'accaduto anche i reparti della scientifica che stano effettuando i rilievi del caso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Al momento non è chiaro se il colpo sia partito intenzionalmente o durante una colluttazione tra vittima e omicida.