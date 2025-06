video suggerito

Viene travolta da un'auto a Riccione, donna di 55 anni morta sul colpo: "Asfalto senza segni di frenata" Una donna di 55 anni è stata travolta e uccisa da un'auto a Riccione. Sull'asfalto non ci sono segni di frenata: si indaga sull'ipotesi di una vettura pirata.

A cura di Gabriella Mazzeo

immagine di repertorio

Una donna di 55 anni è stata travolta e uccisa da un'auto a Riccione intorno alle 9 di questa mattina in viale Settembrini. La vittima abiterebbe poco lontano dal luogo dell'incidente e al momento del fatto non vi erano testimoni: i carabinieri di Riccione, coadiuvati dal nucleo investigativo del comando di Rimini, sono intervenuti sul posto per analizzare le tracce di pneumatici sull'asfalto.

L'ipotesi è che la 55enne sia stata travolta da un'auto pirata. Sull'asfalto non vi sarebbero infatti segni di frenata e tra le piste al vaglio degli investigatori c'è quella di un incidente del quale l'investitore non si sarebbe accorto. Sul posto, oltre al personale medico, sono accorsi anche i parenti della vittima.

Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe morta sul colpo, subito dopo essere stata investita dall'auto pirata. Difficile la ricostruzione della dinamica proprio a causa della mancanza di testimoni al momento dell'accaduto. Saranno le forze dell'ordine a dover mettere insieme i dettagli nel tentativo di risalire anche ad eventuali responsabili.

In aggiornamento