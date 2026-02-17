Viene ricoverata in ospedale per una meningite fulminante, morta a Perugia bimba di 5 mesi

Una bimba di 5 mesi è morta per una meningite fulminante a Perugia. La piccola era stata ricoverata in ospedale per la febbre alta registrata dai genitori durante la notte.

Una bimba di 5 mesi è morta a Perugia in seguito a un caso di meningite fulminante da Neisseria meningitidis. A rendere nota la notizia è la Direzione aziendale dell'Ospedale di Perugia. I genitori, secondo quanto ricostruito, si erano rivolti nella tarda mattinata di oggi, 17 febbraio, al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale per un quadro febbrile insorto nella notte.

La bimba è stata trasferita presso la Terapia intensiva neonatale, dove è avvenuto il decesso nonostante la tempestività delle cure intensive dei sanitari. La direzione aziendale ha fatto sapere di aver provveduto ad allertare e inviare la notifica obbligatoria all'Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1 per permettere l'indagine epidemiologica e l'adozione delle misure di profilassi.

La Direzione e tutto il personale dell'Azienda ospedaliera di Perugia, insieme alla direzione regionale e alla presidente umbra Stefania Proietti, hanno espresso sentito cordoglio ai genitori della piccola in un momento di grande dolore.

In aggiornamento