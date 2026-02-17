Attualità
video suggerito
video suggerito

Viene ricoverata in ospedale per una meningite fulminante, morta a Perugia bimba di 5 mesi

Una bimba di 5 mesi è morta per una meningite fulminante a Perugia. La piccola era stata ricoverata in ospedale per la febbre alta registrata dai genitori durante la notte.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

Una bimba di 5 mesi è morta a Perugia in seguito a un caso di meningite fulminante da Neisseria meningitidis. A rendere nota la notizia è la Direzione aziendale dell'Ospedale di Perugia. I genitori, secondo quanto ricostruito, si erano rivolti nella tarda mattinata di oggi, 17 febbraio, al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale per un quadro febbrile insorto nella notte.

La bimba è stata trasferita presso la Terapia intensiva neonatale, dove è avvenuto il decesso nonostante la tempestività delle cure intensive dei sanitari. La direzione aziendale ha fatto sapere di aver provveduto ad allertare e inviare la notifica obbligatoria all'Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1 per permettere l'indagine epidemiologica e l'adozione delle misure di profilassi.

La Direzione e tutto il personale dell'Azienda ospedaliera di Perugia, insieme alla direzione regionale e alla presidente umbra Stefania Proietti, hanno espresso sentito cordoglio ai genitori della piccola in un momento di grande dolore.

Leggi anche
Bimba di 16 mesi ustionata da acqua bollente a Ragusa: è in terapia intensiva

In aggiornamento

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
La mamma di Zoe ricorda l'incontro con il killer: "Mi ha mentito guardandomi in faccia"
L'avvocato della famiglia: "Rifiutò Manna, questo potrebbe portare all’accusa di femminicidio"
"L'assassino l'ha attirata in un luogo isolato, era premeditato"
Alex Manna sul movente: "Di lei non mi fregava, parlavamo della mia ex"
Morta per un trauma da precipitazione: le prime indiscrezioni sull'esame medico-legale
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views