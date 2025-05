Vicenza, bimbo di 6 anni sfugge al controllo della mamma e viene investito da un suv, è grave

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi, martedì 14 maggio, a Romano d’Ezzelino, nel vicentino, dove un bimbo di sei anni è stato investito da un Suv Mercedes mentre correva in strada. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 13, nei pressi dell’abitazione del piccolo, che stava giocando in giardino con il fratellino più piccolo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bambino – che, stando a quanto emerso, sarebbe autistico – avrebbe approfittato di un attimo di distrazione della madre per allontanarsi dal giardino e dirigersi verso la strada. Proprio in quel momento stava sopraggiungendo un Suv Mercedes, condotto da un uomo di mezza età residente in zona, che non è riuscito a evitare l’impatto.

Il bimbo è stato sbalzato per alcuni metri. L’automobilista si è subito fermato per prestare soccorso, insieme ai genitori e ai familiari del piccolo, accorsi immediatamente sul posto. Sono stati allertati i soccorsi: sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’automedica e l’elisoccorso di Treviso Emergenza, che ha trasportato d’urgenza il ferito all’ospedale di Bassano del Grappa.

Le condizioni del bambino sono apparse da subito molto gravi, ma secondo i sanitari non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.