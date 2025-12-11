Attualità
Viaggia contromano per chilometri sulla Fi-Pi-Li, 80enne in stato confusionale fermato dalla Polstrada

Un uomo di 80 anni è stato fermato dalla Polstrada mentre guidava in stato confusionale sulla Fi-Pi-Li all’alba del 3 dicembre. Le forze dell’ordine sono riuscite a scongiurare le conseguenze più gravi e l’uomo è stato messo in sicurezza.
A cura di Gabriella Mazzeo
La Polizia Stradale di Pisa ha bloccato nella giornata del 3 dicembre un uomo che stava guidando contromano sulla Strada di Grande Comunicazione Fi-Pi-Li. L'uomo, un 80enne in stato confusionale, era alla guida di un'auto contromano in direzione Mare, all'altezza dello svincolo Pisa Aeroporto.

Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni, la Polizia Stradale è intervenuta con una pattuglia già impegnata nella vigilanza della tratta. Le autorità hanno individuato l'auto contromano nei pressi dello svincolo Pisa Nord-Est e hanno bloccato il traffico, posizionandosi nel verso opposto al flusso delle auto dopo aver superato lo svincolo di Navacchio.

Attivando la procedura Safety Car, gli operatori hanno iniziato a rallentare progressivamente il traffico fino allo stop. La manovra è stata studiata per creare una vera e propria barriera di sicurezza, impedendo ai veicoli di avanzare e consentendo così di fermare, in condizioni di sicurezza, la marcia dell'anziano.

L'80enne è apparso in stato di shock ma fisicamente illeso ed è stato assistito dagli agenti e messo al riparo da rischi ulteriori. Nei suoi confronti è scattato l'immediato ritiro della patente di guida e le sanzioni previste dal Codice della Strada. La circolazione è stata ripristinata nel giro di poco tempo senza altri disagi per gli automobilisti.

Nessun'altra vettura è rimasta coinvolta, non ci sono stati feriti o particolari conseguenze per quanto accaduto. L'80enne, visibilmente spaventato, è stato portato al sicuro e visitato, ma la sua auto non si è scontrata con altri veicoli. L'emergenza si è risolta in qualche ora, anche se l'anziano e gli altri guidatori in strada hanno rischiato la vita. L'80enne, dopo essere stato sottoposto a visita medica, ha potuto fare ritorno a casa, dove è stato accolto a braccia aperte dai familiari.

