Vetro si rompe e gli recide l’arteria, Antonio muore sul lavoro a 37 anni L’ennesima vittima sul lavoro in Italia si chiama Antonio Summa, un operaio di 37 anni che era impegnato in lavori di ristrutturazione della facciata di Palazzo Durazzo, uno storico edificio del centro cittadino di Novi Ligure.

Il dramma si è consumato nella mattinata di oggi, venerdì 12 maggio, intorno alle 10. Dopo l'allarme lanciato dai colleghi dell'uomo, sul posto sono accorsi in poco tempo i sanitari del 118 ma per l'operaio purtroppo non c'e stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione della tragedia, la vittima pare fosse impegnata su una delle piattaforme per la manutenzione esterna del palazzo quando delle schegge di vetro lo hanno colpito alla gamba.

L'esatta causa e la dinamica precisa dell'incidente sul lavoro è ancora al vaglio degli ispettori Spresal, gli uomini il Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, e dei Carabinieri, che sono intervenuti sul posto. Secondo i primi accertamenti, però, sarebbe emerso che a rivelarsi fatale sarebbe stata una ferita all'arteria femorale causata da un vetro. L'operaio 37enne non ha avuto scampo: si sarebbe accasciato subito ed è morto dissanguato.

Dalle prime ricostruzioni, pare che l’uomo fosse impegnato su alcuni infissi quando è avvenuta la tragedia. Un vetro si sarebbe rotto, ferendolo a morte alla gamba. Bisognerà chiarire se a rompersi sia stato il lucernaio o qualche altra struttura di vetro

La terribile tragedia ha sconvolto la cittadina dell'Alessandrino dove le varie forze politiche e i partiti hanno deciso di annullare i rispettivi eventi di chiusura della campagna elettorale che erano i programma proprio oggi in vista delle elezioni locali del weekend