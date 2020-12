Un drammatico incidente stradale si è consumato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 dicembre, a Verona, dove un pedone è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di mercoledì a un incrocio nel quartiere di Borgo Roma, nei dintorni del Policlinico. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118, per il pedone travolto era ormai troppo tardi. La vittima è Gianfranco Sardei, medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia.

Chi era la vittima dell’incidente a Verona – Gianfranco Sardei, che aveva 74 anni, era residente in via Mastin della Scala, in Borgo Roma. Secondo la prima ricostruzione dell'accaduto, il medico stava attraversando la strada tra via delle Menegone all’angolo con via delle Polidore, quando un’automobile lo ha travolto. Alla guida del veicolo, una Citroen 206, c’era una donna di 64 anni che, visibilmente sotto choc, si è subito fermata a prestare soccorso e ha chiamato il 118. Verona Emergenza ha inviato sul luogo dell’incidente sia l’automedica che l’ambulanza. Il personale sanitario ha tentato di rianimare il paziente, ma tutto è stato inutile: i politraumi gli sono stati fatali. Il medico è morto praticamente sul colpo.

La donna alla guida del veicolo non ha visto il pedone – Secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, la donna alla guida del veicolo, dopo aver attraversato il ponte ed aver effettuato una svolta a gomito verso sinistra, non avrebbe proprio visto l’uomo che stava attraversando la strada, probabilmente anche a causa della scarsa illuminazione nella zona.