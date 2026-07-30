Verona, scoppia incendio sui binari: circolazione sospesa, l’elenco dei treni deviati e cancellati

A causa di un incendio in prossimità dei binari sulla linea Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo la circolazione dei treni è tuttora sospesa. L’elenco in aggiornamento delle variazioni.

Un incendio divampato all’alba sui binari nella zona di Verona sta creando grossi disagi ai viaggiatori da questa mattina. La circolazione ferroviaria è stata bloccata dalle ore 4.10 circa sulla linea Milano-Venezia a causa elle fiamme divampate tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo. Secondo le prime informazioni, l’incendio che ha danneggiato la linea ferroviaria sarebbe stato appiccato da una persona con disturbi mentali.

Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto insieme ai tecnici di Rfi e Trenitalia ha disposto la deviazione e la cancellazioni di alcuni treni dell'Alta Velocità. Si segnalano al momento, fa sapere Trenitalia, rallentamenti fino a 120 minuti. Deviati anche alcuni treni regionali e sostituiti con bus. Le deviazioni interessano le Frecce dei collegamenti Venezia-Milano, Venezia-Torino, Milano-Udine e viceversa: i treni vengono instradati da Padova a Verona sul percorso alternativo via Castelmaggiore e non fermano a Vicenza. Quanti devono andare o devono partire da Vicenza devono utilizzare i bus del servizio sostitutivo.

Sul sito di Trenitalia c'è l'elenco, aggiornato alle 8,30 di questa mattina, dei treni Alta Velocità oggetto di variazione, per conoscere l'andamento del proprio treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di interesse si invita a usare il servizio "Cerca treno".