Verona, scoppia incendio sui binari: circolazione sospesa, l’elenco dei treni deviati e cancellati
Un incendio divampato all’alba sui binari nella zona di Verona sta creando grossi disagi ai viaggiatori da questa mattina. La circolazione ferroviaria è stata bloccata dalle ore 4.10 circa sulla linea Milano-Venezia a causa elle fiamme divampate tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo. Secondo le prime informazioni, l’incendio che ha danneggiato la linea ferroviaria sarebbe stato appiccato da una persona con disturbi mentali.
Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto insieme ai tecnici di Rfi e Trenitalia ha disposto la deviazione e la cancellazioni di alcuni treni dell'Alta Velocità. Si segnalano al momento, fa sapere Trenitalia, rallentamenti fino a 120 minuti. Deviati anche alcuni treni regionali e sostituiti con bus. Le deviazioni interessano le Frecce dei collegamenti Venezia-Milano, Venezia-Torino, Milano-Udine e viceversa: i treni vengono instradati da Padova a Verona sul percorso alternativo via Castelmaggiore e non fermano a Vicenza. Quanti devono andare o devono partire da Vicenza devono utilizzare i bus del servizio sostitutivo.
Sul sito di Trenitalia c'è l'elenco, aggiornato alle 8,30 di questa mattina, dei treni Alta Velocità oggetto di variazione, per conoscere l'andamento del proprio treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di interesse si invita a usare il servizio "Cerca treno".
• FR 9700 Venezia Santa Lucia (5:39) – Milano Centrale (8:12): il treno oggi è instradato da Padova a Verona sul percorso alternativo via Castelmaggiore e non ferma a Vicenza.
I passeggeri:
– diretti a Vicenza possono proseguire il viaggio a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;
– in partenza da Vicenza possono utilizzare il servizio sostituitvo con bus appostitamente predisposto.
• FR 9712 Trieste Centrale (6:00) – Torino Porta Nuova (11:06): il treno oggi è instradato da Venezia a Milano sul percorso alternativo via Bologna e non ferma a Verona Porta Nuova.
I passeggeri:
– in partenza da Verona Porta nuova possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;
– diretti a Verona Porta Nuova possono utilizzare da Milano i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.
• FR 9713 Udine (6:15) – Milano Centrale (10:15): il treno oggi è instradato da Venezia a Milano sul percorso alternativo via Castelmagfgiore e non ferma a Vicenza.
I passeggeri:
– in partenza da Vicenza possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto;
– diretti a Vicenza possono proseguire il viaggio da Padova con i primi treni utilia cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.
• FR 9702 Venezia Santa Lucia (6:18) – Torino Porta Nuova (10:00): il treno oggi è instradato da Padova a Verona sul percorso alternativo via Castelmaggiore e non ferma a Vicenza.
I passeggeri:
– diretti a Vicenza possono proseguire il viaggio a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;
– in partenza da Vicenza possono utilizzare il servizio sostituitvo con bus appostitamente predisposto.
• FR 9703 Milano Centrale (6:45) – Udine (10:56): il treno oggi è instradato da Padova a Verona sul percorso alternativo via Castelmaggiore, non ferma a Vicenza e termina la corsa a Venezia Mestre.
I passeggeri:
– diretti a Vicenza possono utilizzare da Padova le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;
– in partenza da Vicenza possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Verona dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.
– diretti Treviso Centrale, Conegliano, Pordenone e Udine possono utilizzare, da Venezia Mestre, i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.
• FR 9705 Milano Centrale (7:15) – venezia Santa Lucia (9:42): il treno oggi è instradato da Verona a Padova sul percorso alternativo via Castelmaggiore e non ferma a Vicenza.
I passeggeri :
– in partenza da Vicenza possono utilizare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;
– diretti a Vicenza possono proseguire il viaggio da Verona Porta Nuova con il servizio sostitutivo con bus appositamente presisposto.
• FR 9708 Venezia Santa Lucia (7:18) – Milano Centrale (9:45): il treno oggi è cancellato.
I passeggeri:
– in partenza da Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre e Padova possono utilizzare il treno FR 9706 Venezia Santa Lucia (6:48) – Milano Centrale (9:15);
– in partenza da Vicenza possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto;
– in partenza da Verona Porta Nova, Peschiera del Garda e Brescia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.
• FR 9709 Milano Centrale (8:15) – Venezia Santa Lucia (10:42): il treno oggi è cancellato.
I passeggeri possono utilizzare il treno R 9715 Torino Porta Nuova (8:05) – Venezia Santa Lucia (11:42).
• FR 9729 Udine (11:23) – Milano Centrale (15:45): il treno oggi ha origne da Venezia Mestre.
I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.