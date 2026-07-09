Caos treni in Calabria, circolazione in graduale ripresa: oggi e domani anche lo sciopero Italo
La circolazione dei treni dalle ore 8.20 è in graduale ripresa sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola, precedentemente sospese per danni all’infrastruttura da parte di ignoti. Lo fa sapere il sito di Infomobilità di Rfi.
Il danneggiamento dell'infrastruttura ferroviaria in Calabria è solo l'ultimo di una serie di problemi che negli ultimi giorni stanno causando numerosi disagi ai viaggiatori. Dopo giorni di ritardi e cancellazioni causate da lavori all'altezza del nodo di Firenze, oggi e domani, 9 e 10 luglio, c'è anche lo sciopero di Italo indetto da Uiltrasporti. Ci sono però dei treni garantiti dalla compagnia.
Rfi: bus sostitutivi per andare da Battipaglia a Paola
Al momento, da Battipaglia a Paola non circolano i treni. Rfi fa sapere che "è in corso la riprogrammazione dell’offerta con l’attivazione dei bus". Intanto, attraverso i tecnici presenti sul posto si lavora per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura. Sono in corso anche le verifiche da parte delle Autorità competenti per risalire alla dinamica del danneggiamento.
Continuano però i disagi per i passeggeri: i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potrebbero registrare ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla circolazione nelle stazioni e sui canali sono sul sito Infomobilità di Rfi e Trenitalia.
Perché i lavoratori Italo scioperano: "Violazioni contrattuali"
Ad aggravare la già compromessa situazione dei trasporti ferroviari degli ultimi giorni ci sono l‘ondata di calore che si sta abbattendo sull'Italia e anche lo sciopero di 23 ore dei lavoratori di Italo.
"Scioperiamo per chiedere all'azienda il rispetto delle normative contrattuali e per migliori e adeguate condizioni di lavoro", fa sapere la Uiltrasporti. Lo sciopero nazionale di 23 ore riguarda tutto il personale degli equipaggi treno di Italo-Ntv per oggi e domani, 9 e 10 luglio.
"Questo sciopero, che segue quello svoltosi l'11 marzo scorso, nasce da violazioni contrattuali praticamente ammesse anche dall'azienda e mai risolte – prosegue il sindacato – Azioni unilaterali, che calpestano accordi condivisi e che denunciamo a gran voce da molto tempo. Decisioni aziendali che incidono pesantemente sulla qualità della vita lavorativa del personale. Si tratta di problemi che derivano principalmente dal mancato rispetto della normativa prevista dal contratto aziendale e da una strutturale e premeditata carenza di personale che porta a premere all'inverosimile su lavoratori e lavoratrici".
L'elenco dei treni garantiti Italo il 9 luglio
Nonostante lo sciopero, Italo ha garantito 61 treni su un totale di 97 previsti per il 9 luglio.
- Treno 9912: ROMA TERMINI 5:15 : TORINO PORTA NUOVA 12:50
- Treno 8970: VENEZIA S.LUCIA 5:57 : MILANO CENTRALE 8:25
- Treno 9920: NAPOLI CENTRALE 6:00 : TORINO PORTA NUOVA 14:36
- Treno 8191: ROMA TERMINI 6:00 : REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 12:08
- Treno 9916: SALERNO 6:20 : FIRENZE CAMPO MARTE 10:15
- Treno 8129: TORINO PORTA NUOVA 6:25 : NAPOLI CENTRALE 15:03
- Treno 8125: MILANO CENTRALE 6:40 : REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 19:25
- Treno 8953: BOLZANO 6:42 : FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 9:58
- Treno 8944: REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 6:43 : TORINO PORTA NUOVA 20:46
- Treno 9928: BARI CENTRALE 6:50 : ROMA TERMINI 11:30
- Treno 8176: NAPOLI CENTRALE 6:55 : TORINO PORTA NUOVA 15:36
- Treno 8903: VENEZIA S.LUCIA 7:05 : FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 9:20
- Treno 8180: SALERNO 7:05 : TORINO PORTA NUOVA 16:46
- Treno 8134: REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 7:15 : FIRENZE CAMPO MARTE 15:15
- Treno 8971: UDINE 7:16 : MILANO CENTRALE 11:25
- Treno 8947: TORINO PORTA NUOVA 7:20 : REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 21:15
- Treno 8907: UDINE 7:23 : FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 11:20
- Treno 9904: FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 7:25 : TORINO PORTA NUOVA 10:36
- Treno 8973: MILANO CENTRALE 7:35 : VENEZIA S.LUCIA 10:03
- Treno 8900: FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 7:39 : VENEZIA S.LUCIA 9:55
- Treno 9907: FIRENZE CAMPO MARTE 7:45 : NAPOLI CENTRALE 10:53
- Treno 8974: VENEZIA S.LUCIA 7:57 : MILANO CENTRALE 10:25
- Treno 8902: TRIESTE CENTRALE 8:02 : FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 12:20
- Treno 8182: SALERNO 8:07 : TORINO PORTA NUOVA 17:36
- Treno 9908: FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 8:25 : TORINO PORTA NUOVA 11:41
- Treno 9923: TORINO PORTA NUOVA 8:30 : NAPOLI CENTRALE 17:03
- Treno 8184: SALERNO 9:02 : TORINO PORTA NUOVA 18:41
- Treno 9927: TORINO PORTA NUOVA 9:30 : SALERNO 19:06
- Treno 8111: ROMA TERMINI 10:30 : REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 16:56
- Treno 9919: FIRENZE CAMPO MARTE 10:45 : NAPOLI CENTRALE 13:43
- Treno 8952: REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 10:55 : MILANO CENTRALE 23:20
- Treno 9940: NAPOLI CENTRALE 11:00 : TORINO PORTA NUOVA 19:36
- Treno 8911: VENEZIA S.LUCIA 11:05 : FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 13:20
- Treno 8901: TORINO PORTA NUOVA 11:30 : SALERNO 21:14
- Treno 9931: MILANO CENTRALE 11:40 : SALERNO 20:05
- Treno 9913: TORINO PORTA NUOVA 12:20 : SALERNO 21:50
- Treno 9952: BARI CENTRALE 13:00 : ROMA TERMINI 17:29
- Treno 8158: REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 13:15 : FIRENZE CAMPO MARTE 21:15
- Treno 9921: TORINO PORTA NUOVA 13:20 : NAPOLI CENTRALE 22:16
- Treno 9958: NAPOLI CENTRALE 13:55 : TORINO PORTA NUOVA 22:46
- Treno 8950: SALERNO 14:07 : TORINO PORTA NUOVA 23:36
- Treno 9982: FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 14:30 : MILANO CENTRALE 16:15
- Treno 8986: VENEZIA S.LUCIA 14:57 : MILANO CENTRALE 17:25
- Treno 8919: VENEZIA S.LUCIA 15:05 : FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 17:20
- Treno 9951: TORINO PORTA NUOVA 15:30 : ROMA TERMINI 22:25
- Treno 9955: TORINO PORTA NUOVA 16:20 : ROMA TERMINI 23:40
- Treno 9986: FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 16:30 : MILANO CENTRALE 18:15
- Treno 8918: FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 16:39 : TRIESTE CENTRALE 20:56
- Treno 8143: FIRENZE CAMPO MARTE 16:45 : REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 0:19
- Treno 9991: MILANO CENTRALE 17:15 : FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 19:00
- Treno 9959: TORINO PORTA NUOVA 17:20 : FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 20:35
- Treno 8192: REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 17:23 : ROMA TERMINI 23:30
- Treno 9939: ROMA TERMINI 17:30 : BARI CENTRALE 22:10
- Treno 8993: MILANO CENTRALE 17:35 : UDINE 21:40
- Treno 9961: TORINO PORTA NUOVA 18:30 : FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 21:35
- Treno 8995: MILANO CENTRALE 18:35 : VENEZIA S.LUCIA 21:03
- Treno 8920: FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 18:39 : UDINE 22:17
- Treno 9963: TORINO PORTA NUOVA 19:25 : FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 22:35
- Treno 8997: MILANO CENTRALE 19:35 : VENEZIA S.LUCIA 22:03
- Treno 8922: FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 19:39 : VENEZIA S.LUCIA 21:55
- Treno 8966: FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 20:05 : BOLZANO 23:23