Caos treni in Calabria, circolazione in graduale ripresa: oggi e domani anche lo sciopero Italo

La circolazione ferroviaria in Calabria è in graduale ripresa dopo i danni alla rete. Bus sostitutivi tra Battipaglia e Paola e forti disagi per i passeggeri. Oggi, 9 luglio, e domani c’è anche lo sciopero dei lavoratori Italo.

La circolazione dei treni dalle ore 8.20 è in graduale ripresa sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola, precedentemente sospese per danni all’infrastruttura da parte di ignoti. Lo fa sapere il sito di Infomobilità di Rfi.

Il danneggiamento dell'infrastruttura ferroviaria in Calabria è solo l'ultimo di una serie di problemi che negli ultimi giorni stanno causando numerosi disagi ai viaggiatori. Dopo giorni di ritardi e cancellazioni causate da lavori all'altezza del nodo di Firenze, oggi e domani, 9 e 10 luglio, c'è anche lo sciopero di Italo indetto da Uiltrasporti. Ci sono però dei treni garantiti dalla compagnia.

Rfi: bus sostitutivi per andare da Battipaglia a Paola

Al momento, da Battipaglia a Paola non circolano i treni. Rfi fa sapere che "è in corso la riprogrammazione dell’offerta con l’attivazione dei bus". Intanto, attraverso i tecnici presenti sul posto si lavora per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura. Sono in corso anche le verifiche da parte delle Autorità competenti per risalire alla dinamica del danneggiamento.

Continuano però i disagi per i passeggeri: i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potrebbero registrare ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla circolazione nelle stazioni e sui canali sono sul sito Infomobilità di Rfi e Trenitalia.

Perché i lavoratori Italo scioperano: "Violazioni contrattuali"

Ad aggravare la già compromessa situazione dei trasporti ferroviari degli ultimi giorni ci sono l‘ondata di calore che si sta abbattendo sull'Italia e anche lo sciopero di 23 ore dei lavoratori di Italo.

"Scioperiamo per chiedere all'azienda il rispetto delle normative contrattuali e per migliori e adeguate condizioni di lavoro", fa sapere la Uiltrasporti. Lo sciopero nazionale di 23 ore riguarda tutto il personale degli equipaggi treno di Italo-Ntv per oggi e domani, 9 e 10 luglio.

"Questo sciopero, che segue quello svoltosi l'11 marzo scorso, nasce da violazioni contrattuali praticamente ammesse anche dall'azienda e mai risolte – prosegue il sindacato – Azioni unilaterali, che calpestano accordi condivisi e che denunciamo a gran voce da molto tempo. Decisioni aziendali che incidono pesantemente sulla qualità della vita lavorativa del personale. Si tratta di problemi che derivano principalmente dal mancato rispetto della normativa prevista dal contratto aziendale e da una strutturale e premeditata carenza di personale che porta a premere all'inverosimile su lavoratori e lavoratrici".

L'elenco dei treni garantiti Italo il 9 luglio

Nonostante lo sciopero, Italo ha garantito 61 treni su un totale di 97 previsti per il 9 luglio.