Verona, auto si schianto contro un albero e si incendia: morta donna 51enne, ferito il marito Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto questa notte, sulla sr11 in località Bosco di Sona. Il primo ad intervenire per salvare la coppia, estratta dal veicolo in fiamme, è stato un ragazzo di origini marocchine che passava in bicicletta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Drammatico incidente stradale nella notte tra il 9 e 10 maggio sulla Statale 11, a Bosco di Sona, in provincia di Verona: un'auto con a bordo due persone è uscita di strada – forse per un malore o un colpo di sonno della persona alla guida – schiantandosi e prendendo fuoco. Nell'incidente è morta una donna di 51 anni, ferito invece il marito.

I fatti sono avvenuti poco dopo la mezzanotte. La coppia è stata subito soccorsa da un ragazzo, di origini marocchine, che procedeva lungo la strada in bicicletta. Le condizioni della 51enne sono apparse subito gravissime.

Un'automobilista che seguiva l'auto della coppia e ha assistito allo schianto, ha raccontato a L'Arena che marito e moglie sono rimasti incastrati nell'abitacolo: "Un giovane marocchino che passava in bicicletta ha prima tirato fuori l'uomo", racconta Sally. "E poi con grande coraggio, perché l'auto era già avvolta dalle fiamme, ha di forza tirato fuori anche la donna che era bloccata. Un gesto davvero eroico perché l'auto avrebbe anche potuto esplodere" ha detto ancora.

Purtroppo, nonostante l'immediato intervento degli operatori del Suem 118, la donna è deceduta poco dopo l’arrivo al polo Confortini. Il marito ha riportato diversi traumi ma non risulta in pericolo di vita. "Sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze, la donna è stata intubata e portata via. L'uomo la continuava a chiamare, era disperato, voleva sapere se era viva, se stava bene" dice ancor Sally.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari, sono giunti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio.