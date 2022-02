Vercelli, scontro frontale tra auto e moto sulla provinciale: due persone morte sul colpo L’incidente è avvenuto in località Caresana. A perdere la vita sono stati i conducenti delle due moto, morti sul colpo.

A cura di Natascia Grbic

Due persone sono morte questa sera in un incidente stradale avvenuto lungo la SP04 a Vercelli, in località Caresana. Il sinistro è avvenuto verso le 18, a scontrarsi sono state una macchina e due moto di grossa cilindrata. L'impatto, avvenuto frontalmente, non ha lasciato scampo ai due centauri, morti praticamente sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, giunti sul posto in modo tempestivo per soccorrere le persone coinvolte nell'incidente. I due motociclisti erano già morti, e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Portato in ospedale anche l'autista della vettura per gli accertamenti sanitari e per essere probabilmente sottoposto ai test di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Sul posto, oltre al 118 con due ambulanze e l'elisoccorso, anche la polizia stradale e i carabinieri.

Scontro frontale tra auto e due moto a Vercelli: indagini in corso

Al momento le cause dell'incidente non sono ancora note. Saranno la polizia stradale e i carabinieri a effettuare le indagini per capire cos'è accaduto e verificare eventuali responsabilità dell'impatto costato la vita a due persone. L'identità delle vittime non è stata ancora resa nota, le salme sono state affidate al medico legale e molto probabilmente sarà disposta l'autopsia. I veicoli sono stati sequestrati per accertamenti, mentre la strada è stata chiusa al traffico per il tempo necessario ai rilievi, con il traffico paralizzato nella zona per diverse ore. Sotto shock il conducente dell'altra vettura coinvolta nell'incidente, ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.