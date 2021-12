Vercelli, sciatore di quindici anni muore in ospedale dopo una caduta in pista Un giovane sciatore di quindici anni è morto dopo una caduta avvenuta ieri mattina sulle piste da sci di Alagna Valsesia.

A cura di Tommaso Coluzzi

Immagine di repertorio

Un giovane di appena quindici anni è morto in ospedale dopo una caduta sulla pista da sci. Il terribile incidente risale alla tarda mattinata di ieri ed è avvenuto sulle piste da sci di Alagna Valsesia, in Provincia di Vercelli. Dopo la caduta il quindicenne aveva riportato gravi traumi, tanto che è stata chiamato – ed è intervenuto – immediatamente l'elisoccorso, visto che si tratta comunque di una zona isolata, che ha trasportato il giovane d'urgenza all'ospedale Maggiore di Novara. Qui i medici hanno tentato disperatamente di salvarlo, ma non ci sono riusciti per via dei traumi riportati alla testa.

L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto ieri, 18 dicembre, intorno alle dieci di mattina, mentre il ragazzo si trovava sulla pista di rientro che da Pianalunga riporta ad Alagna. Sempre secondo quanto si è saputo finora, in quel momento le piste erano in buone condizioni e il giovane era con altri coetanei e con il maestro di sci. Poi all'improvviso è finito fuori pista, con il tentativo da parte dei soccorritori dell'area di rianimarlo. Poi l'arrivo dell'eliambulanza e la corsa in ospedale, con le condizioni del quindicenne apparse critiche fin da subito per il trauma al capo.

Una tragedia che ha sconvolto la zona: "Non abbiamo parole, Monterosa 2000 si stringe intorno alla famiglia di questo povero ragazzo", ha commentato Andrea Colla, direttore amministrativo della società che gestisce gli impianti di risalita. E ha anche voluto precisare: "Monterosa 2000 inoltre è a totale disposizione delle forze dell’ordine e dei soggetti competenti per le verifiche del caso legate a questa tragedia".