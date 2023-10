“Venite subito o la ammazzo”: minaccia di morte la vicina di casa, arrestato 60enne L’uomo aveva chiamato i carabinieri minacciando di uccidere la donna, sua vicina di casa, giurando di farla fuori se i militari non fossero arrivati in soccorso. Il 60enne adesso si trova nella casa circondariale di Trento.

A cura di Matteo Pelliccia

Soro, piccolo comune italiano in provincia di Trento, è stato scosso da un inquietante caso di stalking che ha portato all'arresto di un uomo. Il sessantenne aveva violato ripetutamente il divieto di avvicinamento posto nei confronti della sua vicina di casa, dimostrando una forte ostilità nei confronti della donna e arrivando persino a minacce di morte.

La tensione tra l'uomo e la sua vicina si era già fatta sentire nell'estate scorsa, quando la donna aveva presentato una denuncia per atti persecutori. Le minacce e le offese pubbliche avevano spinto il giudice per le indagini preliminari di Trento a emettere il divieto di avvicinamento alla casa come misura di protezione.

Il problema, nonostante la misura cautelare, non è mai stato risolto, e la situazione è nuovamente precipitata lo scorso 13 ottobre, quando i carabinieri di Riva del Garda, sempre in provincia di Trento, hanno ricevuto una chiamata preoccupante da parte dell'uomo.

Il sessantenne aveva infatti chiaramente espresso nel corso della conversazione la sua intenzione di fare del male alla sua vicina, costringendo pertanto i carabinieri a intervenire immediatamente. "Venite subito o stavolta la ammazzo" sono state le sue parole.

La chiamata è giunta alle 13:30, e i carabinieri di Storo e Pieve di Bono sono arrivati sul posto per affrontare la situazione. I militari hanno trovato l'uomo visibilmente alterato e in stato di ebbrezza, cominciando ad agitarsi e mostrando un elenco di comportamenti della donna che, a suo dire, avevano recato molestie nei suoi confronti.

Da ulteriori ricostruzioni, grazie ad una testimonianza della vicina di casa dell'uomo, i carabinieri hanno poi scoperto che c'era stato un confronto diretto tra i due poco prima. L'uomo si era presentato davanti alla finestra della donna, violando il divieto di avvicinamento, e, dopo essere stato rimproverato, aveva iniziato a minacciarla di morte.

I carabinieri hanno sequestrato gli appunti dell'uomo come prova e l'hanno arrestato, portandolo dapprima in caserma a Storo. Successivamente, il sessantenne è stato trasportato nella casa circondariale di Trento.