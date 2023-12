“Venite, sono stato io”: 17enne chiama la polizia e si consegna dopo l’omicidio di Lino Celesia Svolta nelle indagini relative all’omicidio di Lino Celesia, il 22enne, ex promessa del calcio, ucciso a colpi di arma da fuoco all’esterno di una discoteca di Palermo: un 17enne avrebbe chiamato la polizia e si sarebbe consegnato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Sarebbe un ragazzo di 17 anni il killer di Lino Celesia, l'ex promessa del calcio ucciso a 22 anni dopo una rissa fuori ad una discoteca di Palermo la scorsa notte.

Il ragazzo, secondo quanto riporta l'AdnKronos, avrebbe chiamato il 112 dicendo di essere stato lui ad ammazzare il 22enne a colpi di pistola, spiegando di averlo fatto dopo un litigio.

Pattuglie di Polizia e Carabinieri sono arrivate nella zona di via dei Cantieri dove vengono effettuate delle perquisizioni alla ricerca dell'arma usata per il delitto. Il minorenne ha detto alla Polizia di avere gettato la pistola in mare. Intanto, sempre la Polizia ha posto i sigilli alla discoteca Notr3, nei pressi della quale è avvenuto l'omicidio.

Celesia, con un passato da calciatore cominciato tra le fila della scuola calcio Ribolla di Totò Schillaci, è stato raggiunto da due colpi di pistola al collo e al torace la scorsa notte al culmine di una lite intorno alle 3. Trasportato in ospedale da un parente, è morto poco dopo a causa delle ferite riportate.

Sul cadavere del 22enne, verrà eseguita l’autopsia all’istituto di Medicina legale del Policlinico. Gli agenti della Scientifica hanno trovato sulla scena del delitto diversi bossoli, segno che l’assassino ha esploso più colpi.

Lino era figlio di Gianni Celesia, ex consigliere della sesta circoscrizione comunale di Palermo e cantante neomelodico, conosciuto nel suo quartiere, al Cep, ma anche in tutta la città per le sue esibizioni nelle piazze e nelle tv private. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social da amici e conoscenti.

E non solo. È arrivato anche il cordoglio del Torino, squadra di calcio presso la quale Celesia ha militato in passato. "Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club partecipano sentitamente al dolore della famiglia Celesia per la scomparsa di Rosolino Celesia, ex calciatore del settore giovanile granata", si legge in un post su X della società calcistica. "Ai suoi cari – prosegue il post – a tutti i parenti e ai tantissimi amici il cordoglio e l'abbraccio del mondo granata".