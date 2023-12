Il calcio e il sogno della Serie A: chi era Rosolino Celesia, il 22enne morto in una sparatoria a Palermo Rosolino Celesia sognava la Serie A, ma a 20 anni aveva deciso di abbandonare il calcio dopo tanti anni da giocatore in diverse squadre giovanili. Il giovane, figlio del cantante neomelodico Gianni Celesia, è morto dopo una sparatoria a Palermo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Rosolino Celesia, 22 anni

Fino a due anni fa, Rosolino Celesia, 22 anni, sognava la serie A dei campionati di calcio e ha giocato per anni in club di calcio giovanili, tra i quali figurano il Torino e il Trapani. Il giovane era in una fase di ricostruzione delle proprie priorità quando, nella notte di ieri 20 dicembre, è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco dopo una discussione avvenuta davanti ai bagni di una discoteca di Palermo. I suoi sogni sono stati spezzati in pochi istanti, quando è stato trasportato in ospedale in seguito alle gravi ferite riportate. Celesia è stato trasportato in ospedale da un conoscente dopo la sparatoria ed è morto poco dopo il ricovero in reparto.

Chi era il 22enne Rosolino Celesia

Il ragazzo sognava la serie A, ma a 20 anni aveva deciso di appendere le scarpe al chiodo dopo una vita trascorsa nelle scuole calcio di Palermo. Nato in città nel 2001, aveva iniziato a giocare a pallone nella scuola del campione Totò Schillaci, poi aveva indossato la maglia del Trapani, del Torino e del Palermo, sempre nelle giovanili.

Dopo due anni nel Trapani da attaccante, Celesia era stato contattato dal Torino che aveva deciso di schierarlo nell'under 17. Il 22enne morto nella giornata di ieri davanti alla discoteca di Palermo, aveva accettato, ma poi era tornato a Palermo, dove per un periodo di tempo aveva giocato come calciatore "in prestito". In serie D aveva giocato per il Marsala e il Troina e poi aveva deciso di abbandonare del tutto lo sport per dedicarsi ad altro.

Il padre Gianni Celesia, cantante neomelodico del Cep

Rosolino Celesia era figlio di Gianni Celesia, ex consigliere della sesta circoscrizione comunale di Palermo e cantante neomelodico conosciuto nel quartiere del Cep, dove i due vivevano. Gianni Celesia è noto anche in tutta la città per le esibizioni nelle piazze e nelle tv private. Rosolino era ugualmente conosciuto dai giovani della zona per le sue abilità calcistiche.