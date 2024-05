video suggerito

Finisce con la moto in una buca, perde il controllo del mezzo e si schianta: Samuele muore a 38 anni Tragico incidente stradale a Palermo, dove un uomo di 38 anni, Samuele Fuschi, è morto in viale Regione Siciliana all'altezza di una profonda buca sull'asfalto. Gli accertamenti sono in corso, il sindaco: "Cedimento dell'asfalto avvenuto contestualmente o pochi momenti prima del verificarsi dell'incidente che ha provocato la morte del motociclista".

A cura di Eleonora Panseri

Da sinistra, la buca in viale Regione Sicilia che ha provocato l'incidente; Samuele Fuschi, 38 anni

Tragico incidente stradale a Palermo, dove un uomo di 38 anni, Samuele Fuschi, è morto in viale Regione Siciliana, nel tratto compreso tra il ponte di Bonagia e l'ex rotonda Oreto, all'altezza di una profonda buca sull'asfalto.

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 maggio. L'uomo stava viaggiando sul suo scooter in direzione di Catania, quando è uscito di strada ed è caduto a terra dopo essersi scontrato con violenza con il guardrail.

I soccorritori giunti rapidamente sul posto non hanno potuto fare niente per salvarlo, i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma senza successo perché le ferite riportate nello schianto si sono rivelate fatali. Sul luogo dell'incidente si sono recati anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.

In base alle prime informazioni, l'uomo avrebbe perso il controllo della moto da solo, senza l'intervento di un altro mezzo. Sarebbe stata, in base a quanto hanno raccontato alcuni testimoni, la grossa buca a far uscire di strada lo scooter. Tutti gli accertamenti sono in corso. Sulla circonvallazione si registrano forti rallentamenti al traffico.

"Stando ai primi rilievi effettuati dalla polizia municipale, appare evidente che si sia trattato di un cedimento dell'asfalto avvenuto contestualmente o pochi momenti prima del verificarsi dell'incidente che ha provocato la morte del motociclista, per il quale vanno le condoglianze e la vicinanza mia e dell'amministrazione alla famiglia", ha confermato poche ore dopo il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

"Nessuna segnalazione per il pronto intervento è pervenuta, infatti, negli ultimi giorni al Comando della polizia municipale e risulta impossibile che una buca del genere, lungo l‘arteria più trafficata della città, non fosse stata segnalata, come del resto già avvenuto per altre buche in viale Regione Siciliana, poi riparate", aggiunge il primo cittadino.

La moto era senza assicurazione, non revisionata e con il fermo amministrativo. Si stanno facendo ulteriori riscontri per verificare se il motociclista indossasse o meno il casco. L'uomo lascia una moglie e quattro figli.

"Mio padre era un lavoratore. Faceva il possibile per la sua famiglia. Era orgoglioso dei suoi figli. Un uomo eccezionale", ha detto uno dei figli di Samuele, subito dopo l'incidente. "Adesso ci prendiamo nostro padre e gli diamo una degna sepoltura – aggiunge – È il momento del dolore. Ma è chiaro che chiediamo giustizia".