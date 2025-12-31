Attualità
Venezia, trovato in un campo a Mira il cadavere di un giovane: ha una ferita alla tempia

Il cadavere di un uomo di circa 25 anni trovato da un passante in un campo a Mira, comune della provincia di Venezia. In corso le indagini.
A cura di Susanna Picone
Il corpo senza vita di un giovane uomo, dell'età apparente di 25-30 anni, è stato trovato in un campo a Mira, comune della provincia di Venezia. A notarlo nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 31 dicembre, è stato un passante – un fotografo dilettante che era in zona per fare degli scatti – che subito ha avvertito i carabinieri che si sono recati sul posto.

Secondo le prime informazioni, il giovane era vestito, riverso su un fianco e sulla tempia presentava una ferita che sembra compatibile con un colpo di arma da fuoco. Il corpo – che si trovava nei pressi di un fossato per l'irrigazione dei campi – era integro e non in stato di decomposizione. La morte risalirebbe presumibilmente a qualche giorno fa. L'uomo non è stato ancora identificato.

Insieme al magistrato di turno è stato chiamato sul posto il medico legale, il comandante del Nucleo investigativo dell'Arma di Venezia, Giuseppe Battaglia, e il comandante provinciale, Marco Aquilio. Le indagini sono in corso, al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compreso l'omicidio dato che accanto al cadavere non sarebbe stata trovata alcuna arma. L'area del ritrovamento è stata transennata.

Articolo in aggiornamento

