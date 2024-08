video suggerito

Venezia, Porsche finisce sotto un tir in coda, 40enne muore incastrato tra le lamiere L'incidente ieri lungo l'A4, nel tratto tra San Donà di Piave e Cessalto, in direzione Trieste. La violenza dello schianto, con una Porsche Macan GTS che si è incastrata sotto un tir, ha lasciato il conducente del veicolo tra le lamiere. Per lui non c'è stato niente da fare.

A cura di Davide Falcioni

Ancora un incidente stradale dalle conseguenze letali sulle autostrade del Nord Est. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 agosto, si è verificato un violento scontro lungo l'A4, nel tratto tra San Donà di Piave e Cessalto, in direzione Trieste. La violenza dello schianto, con una Porsche Macan GTS che si è incastrata sotto un tir, ha lasciato il conducente del veicolo tra le lamiere. Per lui non c'è stato niente da fare.

L'incidente è avvenuto al chilometro 429 dell'autostrada nel mezzo di una colonna di auto e camion che si era formata a causa di un precedente sinistro nel "tratto maledetto" tra San Stino di Livenza e Portogruaro. Questo primo incidente aveva già causato due feriti e rallentamenti importanti. Nonostante i pannelli a messaggio variabile avessero segnalato ripetutamente la coda, la Porsche Macan GTS non è riuscita a frenare in tempo, finendo per infilarsi sotto un mezzo pesante.

Sul luogo dell'incidente sono prontamente accorsi i vigili del fuoco, il personale del 118 e la polizia stradale. Malgrado gli sforzi dei soccorritori, per il conducente della Porsche, un uomo di circa 40 anni, non c'è stato niente da fare. È rimasto incastrato nel proprio veicolo, e i pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre il corpo dalle lamiere contorte.

Il tratto autostradale tra San Stino di Livenza e Portogruaro è noto nel nordest per la sua pericolosità. Non di rado purtroppo si verificano incidenti, spesso con conseguenze gravi. Questo "tratto maledetto" è diventato un incubo per molti automobilisti, che si trovano a dover affrontare situazioni di pericolo anche a causa della densità del traffico e delle condizioni del manto stradale.