Venezia, donna di 48 anni investita e uccisa sulle strisce pedonali a 100 metri da casa La donna stava attraversando la strada, di fronte al bar "Da Mauro" di Quarto D'Altino, quando è stata falciata da una Bmw X1 guidata da un 50enne del posto.

A cura di Davide Falcioni

Genni Sgaravato, 48 anni, operatrice socio-sanitaria e madre di una ragazza di 17 anni, è morta all’ospedale dell’Angelo di Mestre, poche ore dopo essere stata investita da un SUV mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a poca distanza dalla sua abitazione.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18 di ieri in viale della Resistenza, a Quarto d’Altino, a un centinaio di metri dalla sua abitazione. La donna stava attraversando la strada, di fronte al bar "Da Mauro", quando è stata falciata da una Bmw X1 guidata da un 50enne del posto. L’impatto è stato violentissimo: la donna è stata sbalzata per una ventina di metri in avanti, finendo a terra sulla carreggiata. Una comunità ora piange, sconvolta, chiedendosi come sia stato possibile che una vita possa svanire così, in quattro tragici secondi.

Originaria di Massanzago, Genni stava rientrando a casa, che si trova proprio nei condomini di fronte al luogo dell'incidente. C'era un conoscente con lei, camminava un po' più indietro. "Solo per questo sono salvo", ha commentato a Today, sotto choc. Il suv avrebbe frenato ma solo dopo l'impatto e ora la polizia municipale di Quarto D'Altino lavora alla ricostruzione della tragedia, dopo aver sequestrato il veicolo, ritirato la patente all'uomo che lo guidava ed eseguito tutti i test necessari raccogliendo reperti e materiali utili a valutare le condizioni alla guida. L’indagine per omicidio stradale è ufficialmente aperta, mentre la salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per una possibile autopsia.