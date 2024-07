video suggerito

Veneto, il sindaco di Valdobbiadene ingrassa di 40 chili: tutto il paese corre con lui per farlo dimagrire "Mi hanno dato del panzone tempo fa. Non mi sono offeso, dopo anni da amministratore, questo è il risultato", ha spiegato Luciano Fregonese dal 2014 alla guida del comune del Prosecco. I cittadini da circa un mese corrono al suo fianco per aiutarlo nel suo obiettivo di buttare giù i chili di troppo.

A cura di Biagio Chiariello

C'è un intero comune che fa attività fisica con il suo sindaco con l'obiettivo di fargli perdere i chili in accesso. È Valdobbiadene, il paese del Prosecco, guidato dal 47enne Luciano Fregonese da ormai circa dieci anni – la terza e ultima riconferma l’ha avuta a giugno con il 67% dei voti. E il 2014 e il primo cittadino pesava 90 kg. Ora la bilancia segna 120 chili. Davvero troppi, ammette lo stesso Fregonese.

E così i cittadini hanno deciso di correre ai ripari. Tutti i giovedì intorno alle 19.30 lo accompagnano per una corsa in mezzo alle strade del comune nel Trevigiano di poco più di 9 mila abitanti per farlo dimagrire.

Mi hanno dato del panzone tempo fa, scritto su un muro – racconta Fregonese al Gazzettino – Non mi sono offeso, dopo 20 anni da amministratore, questo è il risultato.

Amministrare ingrassa, ingrassano gli obblighi conviviali, le lunghe delibere con effetti micidiali sui partecipanti".

Per il primo appuntamento, il 20 giugno, insieme al sindaco c'era 45 concittadini, “50 contando i cani”, ha aggiunto in un post di Facebook. E all’ultima corsa, quella dell’11 luglio, sono saliti a 140.

Luciano Fregonese a destra

L’iniziativa però finora non pare abbia portato ai risultati sperati. Il sindaco per ora non avrebbe perso un chilo. Ma la cittadinanza non si scoraggia. Giovedì prossimo, in piazza alle 19.30, c'è un nuovo appuntamento con la corsa di salute.

Anche perché quella corsetta è diventata un momento di incontro della comunità in cui ci si confronta e si discute. “Questa iniziativa piace molto anche perché alcune persone partecipano per farmi domande o segnalazioni – ha fatto sapere Fregonese in un’intervista a OggiTreviso – Tra l’altro per l’eterogeneità chiunque può unirsi e diventa un momento di condivisione ma senza forzatura, dai bambini agli anziani”.

Fregonese assicura comunque che la salute regge: "Ho fatto gli esami, sto bene tutto sommato. Ho provato a far da solo, mangiare una sola volta al giorno, niente da fare. Peggio di notte, in sei ore di sonno mi hanno misurato 478 apnee".