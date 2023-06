Venere sosta in Leone per tutta l’estate 2023: gli effetti sull’oroscopo per i 12 segni L’oroscopo dell’estate 2023 è segnato dalla sosta del pianeta dell’amore, Venere, nel segno del Leone dal 5 giugno al 10 ottobre. Leone, Sagittario e Ariete saranno dolci e innamorati per tutto il periodo estivo. Vedremo invece decisamente più burberi Scorpione e Acquario.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo dell'estate è importantissimo valutare la posizione di Venere: pianeta dell'amore, dei flirt, della dolcezza e della voglia di stare con gli altri.

Fare l'oroscopo dell'estate non sempre è facile per un astrologo perché i pianeti veloci come Venere e Marte si muovono piuttosto spesso da un segno ad un altro e quindi parlare di un'intera stagione in un unico oroscopo risulta difficile.

Nell'estate 2023 però gli astri sono stati clementi, almeno con chi come me deve scrivere previsioni. Infatti il pianeta al quale tutti, soprattutto adesso, guardano con interesse, ovvero Venere, si ferma in una sosta nel segno zodiacale del Leone dal 5 giugno al 10 ottobre.

Il significato della sosta di Venere in Leone dal 5 giugno al 10 ottobre 2023

Venere normalmente resta in un segno zodiacale circa 25 giorni quindi sollecita il Sole di ciascuno di noi per 5 giorni circa e non di più. Quando si trova in sosta però le cose cambiano e le soste avvengono circa una volta ogni due anni. L'ultima è stata la sosta nel segno del Capricorno tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.

La sosta è un fenomeno apparente che dipende dalla diversa velocità dei pianeti nel percorrere la loro orbita rispetto alla Terra. Quando un pianeta è in sosta si trova più vicino a noi e, in tutti i casi, la sua influenza è più lunga.

Chi ha Venere a favore nell'estate 2023?

Nell'estate 2023 ad avere la sosta di Venere a favore saranno i segni di fuoco prima di tutto (Leone stesso, Ariete e Sagittario) ma anche i due segni che con il Leone si trovano in sestile e quindi i Gemelli e la Bilancia.

Attenzione però perché la sosta interesserà i nati nella seconda e nella terza decade e quindi gli Ariete di Aprile, i Leone di Agosto, i Sagittario di Dicembre, i Gemelli di Giugno e le Bilancia di Ottobre. Questi segni quindi avranno mesi di armonia, dolpcezza, pazienza, piacevolezza. Si avrà una maggior affinità con le persone attorno e una miglior affabilità nelle relazioni.

Dato che Venere è prima di tutto il pianeta dell'amore, tutte le relazioni sentimentali con Venere a favore saranno più fortunate. Via libera alla voglia di coccole, baci, nuovi amori ma anche chiacchiere profonde e intime con gli amici. Con Venere a favore ci piacciamo di più e ogni genere di interazione diventa più semplice e armoniosa.

Per chi avesse l'Ascendente in uno di questi cinque segni zodiacali il favore di Venerte sarà da intendersi principalmente dal punto di vista fisico. Non dimentichiamoci che questo è anche il pianeta della bellezza: con Venere a favore dell'Ascendente il nostro fascino è decisamente più intenso ed accattivante. Anche per l'Ascendente però badate al grado: avrete il pianeta dell'amore a favore se il vostro Ascendente sarà in Ariete, Gemelli, Leone, Bilancia o Sagittario ma tra il grado 11 e il grado 29.

Chi ha Venere contraria nell'estate 2023?

Venete in sosta in Leone per tutta l'estate 2023 ovviamente potrà dare fastidio a qualcuno e nello specifico ai nati sotto i segni del Toro, dello Scorpione e dell'Acquario. Anche qui si ritengano salvi i Toro di Aprile, gli Scorpione di Ottobre e gli Acquario di Gennaio.

Gli altri (ovvero chi è nato nella seconda e nella terza decade) dovranno vedersela con uno scarsissimo desiderio di interazione sociale, con la voglia e il bisogno di solitudine e con una pazienza ridotta ai minimi storici. Anche i rapporti sentimentali (con il partner, gli amici, i parenti stretti) saranno più faticosi e meno armoniosi. Per i nati sotto il segno del Toro però la situazione è un pochino più semplice dato che ospitano, come vi ho già raccontato, Giove che è il pianeta del piacere e della felicità.

Se in uno di questi tre segni zodiacali aveste l'Ascendente (sempre compreso tra il grado 11 e il grado 29) occhio alla Venere in sosta a sfavore che porta qualche problemino fisico, una sensazione di stanchezza e di stress e una minor sicurezza in sè stessi che inibisce un pochino la natutralezza nei rapporti con gli altri.

Che cosa fare con Venere contraria?

Avere Venere a sfavore è fastidioso ma non certo rivoluzionario. Diciamo che ci sono dei transiti decisamente più intensi e problematici. Ecco però 5 cose da fare per superare e sfruttare al meglio l'opposizione di Venere: