Giove entra in Toro fino a maggio 2024: ecco cosa cambia per chi ha il pianeta contro o a favore Giove è entrato nel segno del Toro dal 16 maggio 2023 al 25 maggio 2024. Da questa posizione porterà fortuna ai segni di terra, quindi al Toro stesso ma anche a Vergine e Capricorno. Mentre renderà meno leggera e semplice la vita a Scorpione, Leone e Acquario.

Giove è entrato in Toro, dove resterà fino al 25 maggio 2024. Giove è un pianeta semilento, quindi i suoi movimenti sono spesso degni di nota astrologica. Giove è il pianeta legato al benessere, alla felicità, all'abbondanza, all'ottimismo e anche alla fortuna economica. La posizione di Giove all'interno dei segni zodiacali porta gli astrologi a decretare di anno in anni i segni fortunati e quelli sfortunati.

Da sempre Giove viene identificato come un pianeta dall'influenza benefica, che appunto amplifica le caratteristiche del segno in cui si trova e porta abbondanza, sicurezza, benefici.

Come sempre però dobbiamo stare attenti a due cose. La prima è che Giove amplificando rischia di farci cadere negli eccessi, soprattutto se ne siamo portati. Poi, sia a livello personale che sociale, dobbiamo sempre considerare i transiti astrologici nella loro totalità, cioè tutti insieme.

Il significato di Giove in Toro dal 16 maggio 2023 al 25 maggio 2024

Giove nel segno del Toro ci sta davvero benissimo! Il Toro è un segno legato ai piaceri fisici e semplici di cui godere con immediatezza e spontaneità. È il segno della madre terra, dei beni materiali, della fecondità femminile e del denaro, soprattutto se guadagnato col lavoro. Per questo Giove in Toro potrebbe essere buono per il turismo, per il settore immobiliare, per la compravendita di materie prime, ma anche per la creatività espressa nella moda e nella bellezza. Tutti coloro che iniziano attività legate alla terra o alla cucina per esempio sono favoriti.

Non dimentichiamoci, però, che anche Urano, pianeta dei cambiamenti, si trova nel segno del Toro, e Giove come primo aspetto nel suo ingresso in questo segno forma una quadratura (cioè uno scontro) con Plutone, che è un pianeta legato al potere e al controllo.

È come dire quindi che c'è un buon auspicio di prosperità, ma dobbiamo ricercarla cambiando la modalità tradizionale con la quale ci approcciamo al lavoro e ai guadagni. Dobbiamo essere pronti ad una nuova visione dell'economia e del lavoro.

Giove in Toro poi, a livello sociale, ci fa corre il rischio di inseguire piaceri più superficiali. Su questo argomento io sono piuttosto fiduciosa dato che, contemporaneamente, sia Nettuno che Saturno sono in Pesci, un segno che sa indagare anche spiritualmente i nostri bisogni. Infine, con Giove in Toro saremo ancora più portati a prestare davvero attenzione al nostro pianeta e alle urgenti manovre per prendercene cura.

Chi ha Giove contro?

Ad avere Giove sfavorevole per i prossimi 13 mesi saranno i tre segni fissi (ma non il Toro), ovvero: Leone, Scorpione e Acquario. Chi ha il Sole in uno di questi segni dovrà vedersela con la stanchezza, una minore voglia di uscire e di condividere esperienze con gli altri, ma anche qualche problemino con le entrate e le uscite economiche. È raccomandatissimo il riposo e la cautela in qualsiasi investimento, nuovo inizio lavorativo, contrattazione e vendita. Occhio anche a quello che si dice senza fare appello alla diplomazia. Chi in questi segni avesse l'ascendente sentirà più forte un senso di affaticamento fisico e di sfiducia nel proprio charme. Occhio anche al peso: con Giove a sfavore è facile prendere peso o gonfiarci.

Chi ha Giove a favore?

Saranno i segni di terra prima di tutto, Toro, Vergine e Capricorno, ma anche Cancro e Pesci a godere del transito favorevole di Giove nei prossimi 13 mesi. Sarà un periodo di leggerezza, ottimismo, vitalità, facilità nel concludere trattative e nel fare amicizie. Giove amplifica, quindi fa sentire meglio, più belli e attraenti, ma anche con una maggior potenzialità nell'affrontare qualsiasi aspetto della vita. È un transito benefico sia quanto ad eventi che come sensazioni.