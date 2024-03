video suggerito

Vasto incendio in un centro commerciale nel Brindisino, nube di fumo nero: "Non uscire di casa" Fiamme nel centro commerciale Kasawika a Carovigno, in via Santa Sabina. Il sindaco ha invitato, su indicazione della prefettura, tutti i cittadini a "tenere le finestre chiuse e a non uscire".

A cura di Susanna Picone

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, sabato 30 marzo, nel centro commerciale Kasawika a Carovigno, nella provincia di Brindisi, in via Santa Sabina.

Al momento non si registrerebbero feriti ma le fiamme hanno distrutto un gran quantitativo di merce – da vestiti a giocattoli passando per materiale di ogni tipo – e anche un furgone parcheggiato all'esterno dell'attività commerciale.

Le fiamme sono divampate intorno alle 14,30 di oggi, l’incendio avrebbe danneggiato oltre 1000mq di capannone, bruciando tutto quello che era all’interno. Alcune abitazioni vicine sono state evacuate.

Su indicazione della prefettura il sindaco Massimo Lanzillotti ha lanciato un appello a tutti i cittadini a tenere le finestre chiuse e a non uscire di casa.

Le fiamme divampate nell'esercizio commerciale, alimentate dal forte vento di scirocco, hanno creato anche una densa nube di fumo nero.

Sul posto sono intervenute e sono al lavoro per spegnere l'incendio squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e del distaccamento di Ostuni, ci sono oltre carabinieri e polizia locale. Ancora non è stata chiarita l’origine dell’incendio, sono in corso accertamenti.

Secondo una prima e sommaria ricostruzione, il rogo sarebbe partito da un locale esterno, ma di pertinenza dell'esercizio commerciale. Le fiamme si sono propagate subito, arrivando all'interno dell'esercizio commerciale che in quel momento era anche aperto al pubblico.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area richiederanno diverse ore.