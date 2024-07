Incendio a bordo di una barca ai Lidi Ferraresi: salvi per miracolo gli occupanti, paura tra i bagnanti Paura ai Lidi Ferraresi, dopo che un incendio è scoppiato a bordo di una imbarcazione nel canale tra Porto Garibaldi e Lido degli Estensi. Nessun ferito ma tanta paura tra i bagnanti: le immagini della colonna di fumo nero che si è levata dalla barca. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Paura questa mattina ai Lidi Ferraresi, dove un incendio è scoppiato a bordo di una imbarcazione (pare si tratti di un piccolo yacht) che si trovava nel canale tra Porto Garibaldi e Lido degli Estensi. I primi allarmi sono stati lanciati poco dopo le 11. Salvi per miracolo gli occupanti della barca. Tanta paura anche tra i numerosi bagnanti che affollavano la spiaggia in cerca di riparo dal caldo africano delle ultime ore.

Come si vede dalle immagini diffuse da alcuni utenti sui social network, un'alta colonna di fumo nero, visibile anche da centinaia di metri, si è levata in tarda mattinata dall'imbarcazione. A quanto si apprende gli occupanti sono stati tratti in salvo e non risultano feriti. Sono intervenuti la Guardia costiera, con una motovedetta di Porto Garibaldi, da Ravenna e con il gommone salpato da Goro, e i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Ignota la causa dell'incendio, per scoprire la quale sono in corso indagini. La barca che ha preso fuoco era partita da Porto Garibaldi, dopo aver fatto il pieno di gasolio.

In aggiornamento.