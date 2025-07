Valentina Greco alla madre: “Mi sono sentita male mentre pulivo l’armadio, sono svenuta 5 o 6 volte”

Il racconto di Valentina Greco, l’italiana scomparsa il 9 luglio in Tunisia e ritrovata dopo 10 giorni, alla mamma a Cagliari: “Mi ha detto: non so che è successo, mi sono sentita male mentre pulivo l’armadio. Poi mi sono ripresa e sono svenuta di nuovo. È andata avanti così cinque-sei volte”.

In attesa che venga sentita dagli inquirenti probabilmente già oggi per cercare di ricostruire esattamente cosa è successo negli ultimi 10 giorni, continuano a trapelare dettagli sulla vicenda della scomparsa di Valentina Greco, la 42enne originaria di Cagliari residente da anni in Tunisia, a Sidi Bou Said, di cui si erano perse le tracce dal 9 luglio e che poi è stata ritrovata sabato scorso sana e salva. Anche se sul caso ci sono molte ombre: la donna è stata rinvenuta nell'armadio della sua camera da letto, ma per quanto tempo è stata lì e come sia stato possibile che nessuno se ne sia accorto resta un mistero.

Ieri Greco, che è ricoverata per accertamenti, ha parlato al telefono con la madre Roberta Murru, che gestisce un'edicola a Cagliari. A lei – come riporta Il Corriere della Sera – ha raccontato ciò che ricorda: "L’ho sentita sul cellulare del console perché quello di mia figlia è guasto, non sparito come ho letto da qualche parte. Lei è più tranquilla di sabato, ma è disidratata per cui i medici hanno deciso di trattenerla per reidratarla", ha spiegato la donna, che ha aggiunto: "A me ieri ha detto: Mamma, non so che è successo, mi sono sentita male mentre pulivo l’armadio. Poi mi sono ripresa e sono svenuta di nuovo. È andata avanti così cinque-sei volte".

Intanto proseguono le indagini. Gli inquirenti tunisini vagliano tutte le ipotesi. Al momento non ci sarebbero indagati e neanche sospettati. Si è vociferato di un uomo che lavora nella zona dove Valentina abita e che pare avesse fatto la corte all'italiana, ma la mamma ha precisato che "lo ha respinto, ma non ne ha mai avuto paura. Valentina non avrebbe mai sottovalutato avance che potevano essere pericolose. Lì è come se fosse a casa", ha concluso. A Tunisi è volato il fratello della 42enne Alessio, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni in attesa di conoscere maggiori dettagli sulla vicenda.