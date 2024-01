Valanga travolge cinque escursionisti nell’Aquilano: morto un 45enne, salvi i compagni Sul Monte Sirente, in Abruzzo, un escursionista di 45 anni è morto dopo essere stato travolto da una valanga. La tragedia è accaduta intorno alle 16 di domenica 14 gennaio. La chiamata per richiedere l’intervento dei soccorritori è stata fatta dagli altri quattro compagni di gita della vittima che sono stati trovati vivi e tratti in salvo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Un escursionista di 45 anni è morto dopo essere stato travolto da una valanga sul Monte Sirente, nell'Aquilano, in Abruzzo, intorno alle ore 16 di oggi, domenica 14 gennaio. La chiamata alla centrale operativa 118 L'Aquila per richiedere l'intervento dei soccorritori è stata fatta dagli altri quattro compagni di gita della vittima. Immediatamente è stato inviato sul luogo l'Elisoccorso. Le cinque persone erano impegnate in un'escursione a piedi. La vittima è scivolata per diversi metri e successivamente è stata trascinata giù dalla stessa slavina causata dalla sua caduta. I quattro superstiti sono stati raggiunti dal Soccorso Alpino abruzzese: due riportati a valle in elicottero, due a piedi.

Il Tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico presente a bordo, una volta calato con il verricello nel punto in cui si è verificata la slavina, ha individuato il travolto ma purtroppo, fin da subito, le condizioni sono apparse critiche ed il medico presente a bordo dell'elicottero, nel frattempo sbarcato sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Al momento non sono ancora state rese note le generalità della persona deceduta. Le operazioni di recupero della salma e dei compagni di gita via terra sono state realizzate dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e degli uomini del soccorso alpino Guardia di Finanza. La valanga sul Monte Sirente, nella zona del comune di Secinaro, ha colpito 5 persone. Quattro escursionisti sono stati trovati vivi e tratti in salvo.

Come si legge su Repubblica, la tragedia di questo pomeriggio si sarebbe verificata lungo il canale Maiori, sul Monte Sirente-Velino, che è il terzo massiccio montuoso per altezza dell'Appennino continentale dopo Gran Sasso e Maiella, situata nell'Appennino centrale abruzzese.

Si tratterebbe di uno dei percorsi più apprezzati e conosciuti dagli scialpinisti in Abruzzo, molto bello ma anche impegnativo, perché richiederebbe una buona tecnica e condizioni sicure della neve. Infatti, in situazioni non ottimali, dalle grosse cornici che orlano la cresta alla testata del canale lungo tutto l'itinerario potrebbero staccarsi delle valanghe.